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【收購消息】香港寬頻確認HGC提收購要約 惟未達成任何協議 復牌股價升不足1%

股樓投資 15:52 2023/03/02

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香港寬頻（01310）發表公告，董事會透過I Squared Asia Advisors Pte Ltd.接獲一份初步非約束性函件，當中表明其有意與本公司進行一項涉及可能提出要約的交易，倘交易進行，預期可能通過環球全域電訊（HGC）或其一家聯屬公司（潛在要約人）完成該交易。

香港寬頻今日（2日）中午後復牌，股價初段最高升6.1%至5.93元，其後升幅收窄，截至3時半，最新報5.62元，微升0.5%，成交額8,200萬元。

根據公告所指，集團擬與潛在要約人進行進一步討論，但尚未就可能提出要約發表任何立場，亦未與潛在要約人達成任何協議。

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同場加映：【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

日前《彭博社》報道，指香港寬頻收到HGC提出全面收購要約，作價超過10億美元（約78億港元），HGC現由私募基金I Squared Capital 持有。

現時香港寬頻並沒有單一大股東，股東以基金及機構投資為主，包括TPG（17.43%）、加拿大養老基金Canada Pension Plan Investment Board（13.91%）及新加坡主權基金GIC（8.02%）。

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記者：李兆明

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港股 收購 復牌 寬頻 香港寬頻（01310）

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