  • 19°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 21:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla投資者日】Elon Musk擬投10萬億美元發展可持續能源 並於墨西哥設立超級工廠

環球政經 21:22 2023/03/02

分享：

分享：

Tesla舉行投資者日活動，行政總裁Elon Musk在演講當中闡述其長遠願景計劃（Master Plan 3）細節，當中包括投資10萬億美元在可持續能源生產方面，以及將在墨西哥興建超級工廠，目標在2030年，每年可生產2000萬輛電動車，預計總投資額為1500至1750億美元

【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想【下一頁

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

Elon Musk表示，為了達到長遠計劃當中提到的可持續能源的願景，預計需投入10萬億美元用於開採及提煉原材料，以發展儲能及汽車電池。另外，他又稱需要地球面積的0.2%，以作240,000吉瓦時的巨大儲能， Elon Musk相信未來隨著電池能量密度的提高，火箭以外的所有交通工具都會全面電動化。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

被問到Tesla如何提升在中國的市佔率，全球副總裁朱曉彤表示，正在嘗試任何方法削減成本，認為當汽車價格處於可負擔水平，不用太擔心需求。管理層又指，目前正研發新一代汽車，目標削減一半生產成本。

【中聯通 762】 聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升 股價抽升逾6%【下一頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
馬斯克 經濟 電動車 Tesla 墨西哥 美元

下一篇文章

區內租客上車做業主　荃德花園兩房山景戶405萬售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股神忠告】巴菲特給兒女的忠告 3個適合香港人的真實忠告
【股神忠告】巴菲特給兒女的忠告 3個適合香港人的真實忠告
【震撼媽媽谷】尿片套票之亂 上集 套票是如何運作?
【震撼媽媽谷】尿片套票之亂 上集 套票是如何運作?
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
印度南部的蘋果供應商周一發生大火 知情人士指兩個月內難以全面恢復運營 恐供應鏈中斷
印度南部的蘋果供應商周一發生大火 知情人士指兩個月內難以全面恢復運營 恐供應鏈中斷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款