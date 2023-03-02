【Tesla投資者日】Elon Musk擬投10萬億美元發展可持續能源 並於墨西哥設立超級工廠

Tesla舉行投資者日活動，行政總裁Elon Musk在演講當中闡述其長遠願景計劃（Master Plan 3）細節，當中包括投資10萬億美元在可持續能源生產方面，以及將在墨西哥興建超級工廠，目標在2030年，每年可生產2000萬輛電動車，預計總投資額為1500至1750億美元

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Elon Musk表示，為了達到長遠計劃當中提到的可持續能源的願景，預計需投入10萬億美元用於開採及提煉原材料，以發展儲能及汽車電池。另外，他又稱需要地球面積的0.2%，以作240,000吉瓦時的巨大儲能， Elon Musk相信未來隨著電池能量密度的提高，火箭以外的所有交通工具都會全面電動化。

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被問到Tesla如何提升在中國的市佔率，全球副總裁朱曉彤表示，正在嘗試任何方法削減成本，認為當汽車價格處於可負擔水平，不用太擔心需求。管理層又指，目前正研發新一代汽車，目標削減一半生產成本。

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撰文：鄭日棱