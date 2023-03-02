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【異動股】Tesla 稱未來改用「無稀土」永磁摩打　中國稀土板塊向下、金力永磁跌8%

股市 14:54 2023/03/02

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【異動股】Tesla 稱未來改用「無稀土」永磁摩打　中國稀土板塊向下

美國電動車巨頭Tesla（美：TSLA）周三舉行投資者日，正式發表針對可持續性能源經濟的「Master Plan」，Tesla 管理層宣布，考慮到健康和環境風險，下一代永磁摩打將不使用稀土，消息拖累，中國稀土股周四向下。

港股方面，中國稀土 （00769） 現跌1.96%，報0.5元；金力永磁 （06680） 跌7.9%，報23.9元。

A股稀土板塊跌勢更深，華宏科技（深：002645）現跌7.8%；中科三環（深：000970）跌7.6%；廣晟有色（滬；600259）跌6.3%；龍磁科技（深；300835）下跌6.2%；盛和資源（滬：600392）跌6.2%。

Tesla管理層Colin Campbell以開採稀土帶來的健康和環境風險為由，表明下一代Tesla電動車永磁摩打將不再使用稀土材料。

事實上，中國主導全球稀土開採及精煉，隨著疫情擠壓供應鏈，過度依賴中國供應已成為全球企業問題之一，而且中國與部分西方國家地緣政治緊張局勢，增加稀土被用作討價還價籌碼的風險。

稀土行業在2019至2020年出現短暫的反彈，原因是市場猜測中國或在與美國的貿易緊張局勢中，限制稀土出口。

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記者：李哲毅

港股 美股 金力永磁（06680） 中國稀土（00769） 華宏科技（深：002645） 盛和資源（滬：600392） 中科三環（深：000970） A股
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