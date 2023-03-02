【環球貿易】去年第4季商品貿易晴雨表指數續跌　汽車商品看俏

世界貿易組織（WTO）昨（1日）公布最新的商品貿易晴雨表（Goods Barometer），商品貿易晴雨表指數由去年11月的96.2，跌至今年3月的92.2，仍遠低於100的分水線。

商品貿易晴雨表用於衡量全球貿易增長勢頭，指標若為100，顯示增長與中期趨勢一致，高於100表明增長高於趨勢，低於100則表示增長低於趨勢。全球商品貿易在去年第4季繼續失去動力，貿易量增長持續減慢，並可能在今年第1季仍保持疲弱。

全球商品貿易增長在去年第3季意外強勁，與2021年同期相比按年增5.6％，而去年前3季累計按年增4.4％，比WTO預測的3.5％全年增長為高。惟根據貿易額初步統計，以及其他貿易相關的指標顯示，去年第4季貿易增長將轉為負值，令全年的整體數值趨向符合預測。

然而，WTO預測貿易放緩或屬暫時性，鑑於內地放寬防疫措施後，中國港口的貨櫃吞吐量已經開始回升。國家統計局昨發布2月份採購經理指數（PMI），指數由1月份的51.2%上升2.5個百份點至2月份的52.6%，顯示中國製造業活動繼續擴張，並有持續上升的勢頭。

WTO昨發布的商品貿易晴雨表，以細項來看，汽車商品指數（105.8）是唯一高於趨勢的成份指數，這項指數受到美國、歐洲和日本高於趨勢的銷售和生產數據所提振，抵銷了中國的跌幅。另外，出口訂單指數（97.4）仍低於趨勢，惟正在回升，意味短期可能出現好轉。此外，貨櫃航運指數（89.3）、空運指數（87.8）、電子元件指數（84.9）和原物料指數（92.0）皆低於趨勢，並持續下跌，顯示環球貿易疲弱的情況廣泛，許多產業均難逃一劫。

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責任編輯：楊嘉軒