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英國食物貧窮兒童增至400萬 1年內幾乎翻倍

環球社會熱點 15:30 2023/03/02

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英國食品基金會（Food Foundation）周三（1日）發表報告，去年陷入食物貧窮的兒童人數達400萬，1年內幾乎翻倍。其中22%家庭承認在今年1月時，有不吃飯挨餓的情況，較2022年同期的12%高。 

英央行長暗示利率或見頂【下一頁】 通脹壓力持續將再加息 【下一頁】

基金會早前委託民調機構YouGov調查，訪問逾1萬名成人。當中14.9%家庭承認，今年1月時依賴廉價食品度日，較去年同期的7.5%亦增加近一倍。而未能獲得均衡飲食的家庭亦有10.5%，比例按年同樣增加逾1倍。

調查結果亦指，在過去一個月內兒童曾經歷糧食短缺的家庭中，78%家長憂慮食物不足將影響兒童身體健康，76%家長則擔心影響兒童心理健康。

英國下調能源價格上限至3萬元 減幅逾23% 【下一頁】

調查結果亦顯示，現時對英國擴大學生免費午餐的支持率，已由去年的72%提高至8成。即使在英國被視為較為富庶的薩里郡（Surrey），對措施的支持率亦達82%。

食品基金會強調，生活成本危機正對全英各地兒童造成毀滅性影響，尤其是低收入家庭和面臨糧食短缺風險的兒童。基金會報道指，情況不但從各方面影響兒童生活，更剝奪他們的童年。

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責任編輯：李俊儀

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