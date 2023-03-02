普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀

俄羅斯首都莫斯科的地鐵新線路「大環線」於周三（1日）啟用，總統普京（Vladimir Putin）罕見地未有親身參與重大基建的慶典。據悉，普京有意邀請未來到訪的中國訪問代表團參觀大環線。

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普京透過視像參與大環線通車慶典，祝賀莫斯科民眾，並指大環線是首都十分需要的基建。普京表示，大環線將是全球最龐大的環狀地下鐵路網絡。

現場照片可見，親身出席的莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）及眾人正包圍一部電視，聆聽相信人在克里姆林宮的普京發言。

Absurd scenes as Putin "opens" a new metro line in Moscow via video call pic.twitter.com/UrDjr8aHSF — Francis Scarr (@francis_scarr) March 1, 2023

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同時，普京亦透露，有意在中國國家主席習近平未來訪問莫斯科之時，率領中國代表團參觀大環線。

大環線全長約70公里，為莫斯科地鐵網新增31個車站。據指項目耗資約66億美元（約518億港元），為俄羅斯多年來其中一個最大型基建計劃。

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責任編輯：吳漢培