普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀

俄羅斯首都莫斯科的地鐵新線路「大環線」於周三(1日)啟用,總統普京(Vladimir Putin)罕見地未有親身參與重大基建的慶典。據悉,普京有意邀請未來到訪的中國訪問代表團參觀大環線。

普京透過視像參與大環線通車慶典,祝賀莫斯科民眾,並指大環線是首都十分需要的基建。普京表示,大環線將是全球最龐大的環狀地下鐵路網絡。

現場照片可見,親身出席的莫斯科市長索比亞寧(Sergey Sobyanin)及眾人正包圍一部電視,聆聽相信人在克里姆林宮的普京發言。

Absurd scenes as Putin "opens" a new metro line in Moscow via video call pic.twitter.com/UrDjr8aHSF