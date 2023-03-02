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【大行報告│旅遊股】大摩：中國赴日旅遊人數將迎反彈　出境遊復甦料成攜程股價關鍵

股市 13:48 2023/03/02

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【大行報告│旅遊股】大摩：中國赴日旅遊人數將迎反彈　出境遊復甦料成攜程股價關鍵

日本撤回針對中國飛機限航令及旅客落地核酸檢測要求。摩根士丹利發表報告指，中國赴日出境遊有望回暖，考慮到日本是2019年中國第四大最受歡迎旅遊目的地，隨著旅行限制逐漸放寬，中國往日本旅客將出現回升。摩根士丹利認為，出境旅遊復甦是攜程集團（09961，美：TCOM）股價的關鍵，提到出境旅遊佔攜程2019年稅前利潤 40%，而分部息稅前利潤率為40%。

大摩提到，日本3月起放寬中國入境遊客入境PCR檢測要求，改為隨機隨樣，此前北京上海等地獲恢復簽發赴日單次簽證和3年多次簽證，料日本相關入境要求或很快會進一步放寬。報告指出，2019年中國出遊旅客數目達1.55億人次，當中日本佔6%。

大摩指出，2019年出境旅遊貢獻攜程約4成營業利潤，主要出境旅遊較高抽佣比例、產品均價和平均房價，加上增量成本有限。同程旅行 （00780） 料受益於低基數效應。

大摩此前進行消費者調查，訪問2,044名人士，發現1）25%的受訪者計劃在未來 6 個月內出境旅行；2）日本是大中華區以外最受歡迎的出境旅遊目的地，其次是泰國、新加坡和新西蘭；3）約 24% 的受訪者計劃比疫情前更頻繁地出境遊。

不過，大摩認為航班數目仍帶來限制，根據攜程數據，最近出境機票的搜索量已達到 2019 年水平的 80% 左右。但根據全球旅行業數據平台OAG，截至2月28日，內地海外航班數量只為2019年的19%左右，而飛往日本的航班甚至更低，只為2019年水平的 8%，目前每周有63班中國直飛日本航班，覆蓋內地17個城市。

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記者：李哲毅

港股 美股 大行報告 攜程（美：TCOM） 攜程集團－S（09961） 同程旅行（00780）
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