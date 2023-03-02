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禮來宣布兩款胰島素將降價7成 拜登籲其他藥廠跟隨

環球社會熱點 13:30 2023/03/02

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美國藥廠禮來（Eli Lilly）周三（1日）表示，從今年第4季開始，旗下最常用的兩款處方胰島素產品Humalog和Humulin的價格將下調7成。禮來亦同時下調非品牌的胰島素注射劑Lispro價值，至每瓶25美元（約195港元）。

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禮來新措施料減輕約200萬美國人的醫療負擔，禮來行政總裁Dave Ricks指，公司本可等到國會採取行動，或醫療體系採取新標準才降價，但決定獨自實施新制。他指公司已計劃胰島素降價一段時間，呼籲其他藥廠跟隨，指降價應成新標準。

禮來亦並擴大其胰島素計劃，令35美元（約273港元）的價格上限適用於美國85%的藥店。

美國糖尿病協會（American Diabetes Association）指，美國3,700萬糖尿病患者中，約840萬人都正使用胰島素，而禮來、賽諾菲（Sanofi）及諾德（Novo Nordisk）共同佔有美國胰島素9成市場。

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總統拜登（Joe Biden）表示，禮來決定降價後，其他藥廠亦將不得不降價。他向記者表示，一旦有大型持份者作出改變，整個格局就會改變，並讚揚行動是很大的進步。

美國政府正推動擴大政府醫療保險計劃（Medicare），希望令35美元自費胰島素上限收益範圍，可擴展至大部分美國人。投資公司Stifel首席華盛頓政策策略師Brian Gardner表示，藥廠顯然認為國會立法限制胰島素價格可能性愈來愈大，才會提早採取行動。

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責任編輯：李俊儀

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