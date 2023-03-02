【業績｜酒店】海港企業逾半世紀首錄全年基礎虧損、不派息　自問：「黎明前最黑暗時刻？」

▲ 【業績|酒店】海港企業半世紀首度全年虧損、不派息 自問：「黎明前最黑暗時刻？」

吳光正家族掌有的海港企業 （00051） 公布，2022年全年虧損1.97億元，若不計入投資物業重估虧損身和其他非經常項目，全年基礎業績轉盈為虧1.33億元，不單較2021年賺4000萬元轉差，也是海港企業自1971年上市以來首次錄得基礎淨虧損。海港企業在通告標題反問「黎明前最黑暗時刻？」，並預期疫情後逐步恢復正常，今年成績有望改，但不確定因素依然存在。

海港企業再度不派付股息。

海港企業去年收入受累內房物業銷售大減 餘下資產不多

海港企業去年收入按年跌75%至11.39億元，主要由於內房物業銷售大減95%至1.93億元，酒店和香港投資物業表現相對平穩。

海港企業4項業務之中，酒店業務稅前虧損按年收窄3成至2.53億元，投資物業業務盈利跌7成至4300萬元，發展物業業務由稅前賺4.2億元轉蝕2.31億元，而投資業務稅前盈利維持約1.4億元。

以地域劃分，海港企業去年香港收入和盈利都有回升，分部營業盈利按年增2.2倍至8300萬元，但內地由營業盈利賺5.12億元轉為虧損1.04億元。

公司解釋，發展物業業務大減是因為蘇州國際金融中心確認入賬的銷售額大幅下降，而且集團最後一次作出發展物業土地投資已是2012年，餘下的發展物業資產總額約為27億人幣，佔集團資產約16%。

海港企業：Staycation需求減

在香港經營美利酒店和馬哥孛羅酒店，海港企業形容，香港的酒店業和零售業在全年間主要靠本地需求挺過困境。不過，在入境管控措施放寬後，本地人旋即開始外遊，令第四季的宅度假需求減弱，而旅客重臨香港的速度緩慢，而宴會和活動在第四季傳統旺季表現強勁。

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