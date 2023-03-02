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【MWC 2023】小米公布300W快充技術　5分鐘內充滿電

科技 13:14 2023/03/02

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小米創辦人雷軍發布的示範影片中，可見小米採用改造後的Redmi Note 12 Pro+進行測試，利用300W HyperCharge快充技術可以在接近5分鐘時充滿電。

手機快速充電技術近年不斷進步，其中以内地手機品牌realme GT3搭載的240W SuperVOOC快充，在9分半鐘內將手機充滿電。在MWC 2023期間，小米更公布了300W HyperCharge快充技術，標榜只需要約5分鐘即可將4,100mAh電池電量充滿。

小米創辦人雷軍發布的示範影片中，可見小米採用改造後的Redmi Note 12 Pro+進行測試，約2分12秒時，就將4,100mAh 電池電量充至50%，並且在接近5分鐘時將充滿電。該實測亦有展充電功率可超過290W，280W功率亦可以持續長達兩分鐘。

（官方影片截圖）

官方說明，是次設計方案採用15C超高倍率電池芯，以及類似三文治的堆疊設計，搭配上下兩層中間填充相變散熱材質進行散熱，並且以硬碳材質取代部分石墨材質，透過一定比例製成的負極接點，讓整體電流傳輸密度更高，同時也能有更快充電反應速度。

不過小米就未有表明該技術將來會否應用於新上市的機款，估計該品牌還需要考慮使用安全性及產品法規等，或只在特定市場推出。

責任編輯：張寶燕

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