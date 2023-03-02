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【業績｜公用股】中國鐵塔去年多賺19.9%　增派末期息至3.232分人幣、周息率4.1厘（第二版）

股市 16:51 2023/03/02

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【業績｜公用股】中國鐵塔去年多賺19.9%　增派末期息至3.232分人幣、周息率4.1厘

中國鐵塔 （00788） 公布截至去年底止全年業績，期內收入921.70億元（人民幣，下同），按年增長6.5%；純利為87.87億元，按年增19.9%；每股基本盈利為0.0503元；宣派末期股息每股0.03232元（折合0.037港元），按年增23.2%，以半日收市價0.9港元計算，現價周息率為4.11厘。

期内，收入按年增長6.5%至921.70億元，當中運營商業務收入為830.31億元，按年升增長3.5%；智聯業務收入為57.04億元，按年增長40.5%；能源業務收入為32.00億元，按年升54.5%，惟增速比2021年放緩，中國鐵塔董事長張志勇解釋指，受疫情影響及基數原因所致，未來將加快拓展換電業務。 

到齡設備多導致EBITDA下跌

另外，中國鐵塔的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為628.44億元，按年跌0.3%，張志勇解釋，EBITDA下跌的原因歸咎於到齡設備較多，需要加大投入資金在保養及維修方面，料維護費未來兩三年會續增，目前公司的維護費用為75.9億元，按年升30%。他又預計，EBITDA利潤率有望在「兩翼業務」運作成熟後提升。

料今年資本開支提高至320億元

中國鐵塔的資本開支（CapEx）為262億元，按年增4.02%，但不及全年300億元目標，張志勇表示，隨著加大在農村地區的5G基站建設及投資力度，預計CapEx提高至320億元左右。

另外，集團實現經營活動現金流量淨額為651.34億元，自由現金流389.27億元。負債方面，資產負債率下跌4.8個百分點至36.6%，淨債務杠桿率跌5.7個百分點至27.7%。

塔類站址數淨增1.7萬個

塔類業務方面，中國鐵塔截至去年底公司塔類站址數205.5萬個，按年淨增1.7萬個；運營商塔類租戶達到336.2萬戶，按年增10.2萬戶，運營商塔類站均租戶數由去年年底的1.60戶提升到1.65戶。

提及早前與三大電信商簽訂物資採購協議，張志勇表示，協議為「多方共贏」，助公司業務持續發展，也有助提高定價能力。

（第二版加入管理層電話會議内容）

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記者：伍鍵文

港股 H股 中國鐵塔（00788） 港元 人民幣 公用股 中國
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