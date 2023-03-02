▲ 【業績｜公用股】中國鐵塔去年多賺19.9% 增派末期息至3.232分人幣、周息率4.1厘

中國鐵塔 （00788） 公布截至去年底止全年業績，期內收入921.70億元（人民幣，下同），按年增長6.5%；純利為87.87億元，按年增19.9%；每股基本盈利為0.0503元；宣派末期股息每股0.03232元（折合0.037港元），按年增23.2%，以半日收市價0.9港元計算，現價周息率為4.11厘。

期内，收入按年增長6.5%921.70億元，當中運營商業務收入為830.31億元，按年升增長3.5%；智聯業務收入為57.04億元，按年增長40.5%；能源業務收入為32.00億元，按年升54.5%。

另外，中國鐵塔資本開支為262億元，按年增4.02%，但不及全年300億元目標；實現經營活動現金流量淨額為651.34億元，自由現金流389.27億元。

塔類業務方面，中國鐵塔截至去年底公司塔類站址數205.5萬個，按年淨增1.7萬個；運營商塔類租戶達到336.2萬戶，按年增10.2萬戶，運營商塔類站均租戶數由去年年底的1.60戶提升到1.65戶。

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記者：伍鍵文