▲ 【共同富裕】中紀委警告銀行家糾正「享樂主義奢靡之風」 中資券商再傳降薪?

內地重新強調「共同富裕」理念後，不單互聯網公司被視為需要付出更多的行業，金融界高薪酬也屢惹關注。中紀委上周發布長達3500字的文章講述最新反貪工作，當中提及需要在金融和央企行業整治「享樂主義和奢靡之風」，金融反貪、降薪討論再惹國內外傳媒關注。

中紀委講述金融、央企時提及：

深化對金融、央企領域和行業「四風」表現形式和特點的認識，堅決摒棄「例外論」、「特殊性」、「優越性」、「無關論」、「業務需要論」等錯誤論調，破除「金融精英論」、「唯金錢論」、「西方看齊論」等錯誤思想，整治過分追求生活「精緻化」、品味「高端化」的享樂主義和奢靡之風，糾治行業「潛規則」和不正之風，剷除「破窗」效應、「法不責眾」心理和「比爛」心態，不斷加固金融和央企領域落實中央八項規定精神的堤壩。

中紀委於2021年宣布巡視多個金融單位後，多名金融界高層墮馬，包括國壽前董事長王濱、招行前行長田惠宇均於今年相繼被正式起訴。在國企體系外，明星投行家華興資本創辦人包凡最新失聯，都是外界觀察內地金融反貪的焦點。

中資券商屢傳降薪

除此以外，券商薪酬自去年起一再成為熱點話題，券商降薪的傳聞就沒斷過。

內媒最新報道指，近期內地網絡流傳截圖指某頭部券商發文要降薪，SA（高級經理）級別及以下降薪30%，VP到ED（副總裁至執行董事）級別的降薪40%，MD（董事總經理）級別及以上的降薪50%，但消息至今未獲證實。

雖然去年不少券商以至中證監都否認要求行業減薪，有內媒統計，去年上半年，48家中國券商的人力成本按年下降11.2%，相當於這些券商上半年合計降薪超過100億元人民幣，較前三年人均薪酬分別增長20%、27%和10%，大為不同。

中國證券業協會去年曾發指引，籲證券公司制定薪酬預算總額，要求薪酬方案充分考慮市場周期波動和行業發展趨勢，適度平滑薪酬發放安排，同時做好薪酬激勵的極值管控和節奏控制。

兩會料將公布新一代監管機構領袖

今年兩會是中共二十大後首次會議，外界預料將有多名金融監管機構舵手更替，中銀保監主席郭樹清、人行行長易綱預料將退休，現任中證監主席易會滿料將轉至中銀保監工作。

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