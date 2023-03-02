美斯打造35部24K金iPhone 豪花近165萬獎阿根廷職球員

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）被指花費17.5萬英鎊（約164.9萬港元），以24K黃金打造35部iPhone 14，獎勵去年贏得2022年世界盃冠軍的阿根廷國家隊球員及職員。

美斯7奪世界足球先生 再拉開與C朗差距 【下一頁】

英國《太陽報》報稱，美斯打造的金iPhone上不止刻有阿根廷隊眾人姓氏及號碼，更有阿根廷隊徽，以及「2022年世界冠軍」（World Cup Champions 2022）字樣。

據悉，這批每部索價5,000英鎊（約4.7萬港元）的黃金iPhone已在上周六（2月25日），送抵美斯位於巴黎的住所。

消息人士透露，美斯希望為自己王今最自豪的成就打造特別紀念品，因此聯絡美國企業家﹑特製iPhone公司 iDesign Gold行政總裁Ben Lyons，一同構思黃金iPhone的設計。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

世界盃奪冠後收過百萬條訊息 美斯自爆IG帳戶一度被禁 【下一頁】

Lyons表示，美斯不止是足球史上最偉大球員，更是 iDesign Gold的忠實客戶。他指美斯在世界盃決賽後一直與自己保持聯絡，希望打造示一樣的世界研冠軍紀念品。

阿根廷在去年的世界盃決賽上，與法國在法定時間連同加時打成3比3平手，最終憑互射12碼擊敗對手，第3次成為世界盃冠軍。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略