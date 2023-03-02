  • 22°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美斯打造35部24K金iPhone 豪花近165萬獎阿根廷職球員

環球社會熱點 12:17 2023/03/02

分享：

分享：

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）被指花費17.5萬英鎊（約164.9萬港元），以24K黃金打造35部iPhone 14，獎勵去年贏得2022年世界盃冠軍的阿根廷國家隊球員及職員。

美斯7奪世界足球先生 再拉開與C朗差距 【下一頁】

英國《太陽報》報稱，美斯打造的金iPhone上不止刻有阿根廷隊眾人姓氏及號碼，更有阿根廷隊徽，以及「2022年世界冠軍」（World Cup Champions 2022）字樣。

據悉，這批每部索價5,000英鎊（約4.7萬港元）的黃金iPhone已在上周六（2月25日），送抵美斯位於巴黎的住所。

消息人士透露，美斯希望為自己王今最自豪的成就打造特別紀念品，因此聯絡美國企業家﹑特製iPhone公司 iDesign Gold行政總裁Ben Lyons，一同構思黃金iPhone的設計。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

世界盃奪冠後收過百萬條訊息 美斯自爆IG帳戶一度被禁 【下一頁】

Lyons表示，美斯不止是足球史上最偉大球員，更是 iDesign Gold的忠實客戶。他指美斯在世界盃決賽後一直與自己保持聯絡，希望打造示一樣的世界研冠軍紀念品。

阿根廷在去年的世界盃決賽上，與法國在法定時間連同加時打成3比3平手，最終憑互射12碼擊敗對手，第3次成為世界盃冠軍。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

沙特富商豪花逾2000萬買VIP飛 睇C朗對美斯友賽
2023/01/19
沙特富商豪花逾2000萬買VIP飛 睇C朗對美斯友賽
阿根廷門神嫌英國治安唔好 豪斥19萬買保安犬護世盃金牌
2023/01/04
阿根廷門神嫌英國治安唔好 豪斥19萬買保安犬護世盃金牌
世界盃射失12碼無礙吸金 英格蘭隊長資產增至破2億
2023/01/03
世界盃射失12碼無礙吸金 英格蘭隊長資產增至破2億
美斯卡塔爾房間原封不動 料改成博物館供參觀
2022/12/29
美斯卡塔爾房間原封不動 料改成博物館供參觀
Salt Bae紐約餐廳空無一人 闖世界盃決賽場地惹禍
2023/02/01
Salt Bae紐約餐廳空無一人 闖世界盃決賽場地惹禍

你可能感興趣

沙特富商豪花逾2000萬買VIP飛 睇C朗對美斯友賽
08:05 2023/01/19
沙特富商豪花逾2000萬買VIP飛 睇C朗對美斯友賽
阿根廷門神嫌英國治安唔好 豪斥19萬買保安犬護世盃金牌
09:05 2023/01/04
阿根廷門神嫌英國治安唔好 豪斥19萬買保安犬護世盃金牌
世界盃射失12碼無礙吸金 英格蘭隊長資產增至破2億
08:05 2023/01/03
世界盃射失12碼無礙吸金 英格蘭隊長資產增至破2億
網絡熱話 美斯 世界盃 阿根廷 阿根廷隊 黃金 iPhone iPhone 14 足球

上一篇文章

英前官員爆新冠疫情初期 政府曾考慮撲殺所有寵物貓

下一篇文章

英央行長暗示利率或見頂 通脹壓力持續將再加息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國要求獲補貼芯片企業 分享超額利潤
美國要求獲補貼芯片企業 分享超額利潤
美富貴白人區欲「獨立」升格城市 亞特蘭大評級恐受影響
美富貴白人區欲「獨立」升格城市 亞特蘭大評級恐受影響
【英國王室】查理斯收回哈里梅根舊居 安德魯或成新主人
【英國王室】查理斯收回哈里梅根舊居 安德魯或成新主人
【俄烏戰爭一周年】布林肯無意見中俄外長 美尋支持研制裁中國（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】布林肯無意見中俄外長 美尋支持研制裁中國（持續更新）
秘魯男數百年木乃伊當女友 專家：「係男性」
秘魯男數百年木乃伊當女友 專家：「係男性」
碧咸新抱嫌千萬世紀婚禮似噩夢 想搞多次婚禮
碧咸新抱嫌千萬世紀婚禮似噩夢 想搞多次婚禮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款