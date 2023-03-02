▲ 【美股焦點】高盛「從華爾街走向大街」失利 消費業務賣盤或保留模稜兩可、股價兩日跌半成

高盛（美：GS）美國時間周二（2月28日）舉行創行以來第二次投資者日，發展陷入泥濘的消費者業務成為關注。高盛行政總裁所羅門（David Solomon）在會上承認，該行消費者業務執行上未如理想，但他一邊表示會為消費者業務考慮「戰略選項」，同一時間又指目標2025年收支平衡，令外界未能看懂高盛是保留或是退出消費者業務。

高盛答案模稜兩可之下，股價過去兩個交易日跌近半成，年初至今升幅幾乎全失，跑輸大摩（美：MS）、摩通（美：JPM）、美銀（美：BAC）等同業。

高盛近年朝多元化發展 惟個人銀行業務成效不彰

高盛由以往專注華爾街等投資銀行業務，朝向「大街（Main Street）」個人銀行多元發展，近年新併購不少消費者相關業務，並和不同企業合作新項目，惟成效不彰。

高盛目前將個人銀行或消費者相關業務分布在不同部門，收取存款的個人銀行Marcus 歸入資產和財富管理部門，與蘋果（美：AAPL）和通用汽車（美：GM）合作的信用卡業務、去年斥資22.4億美元收購的房屋裝修貸款平台Greensky則歸入「平台解決方案（Platform Solutions）」部門。

平台解決方案部門近三年內已累計錄得近40億美元虧損。高盛去年只有3%收入來自平台解決方案部門，但全行潛在信貸損失27.2億美元之中，64%來自平台解決方案部門。

為控制有關走勢，所羅門最新稱，高盛不會再增加信用卡合作夥伴。另一方面，有分析員指出，高盛已暫停經Marcus 發出個人貸款，該45億美元資產或於未來數月逐步減縮。

冀資管業務拉動增長

在消費者業務以外，所羅門表示，高盛未來幾年真正的增長機會，將來自資產管理和財富管理。他續稱，高盛已是全球第五大的資產管理公司，全球業務規模達2.5萬億美元，預計未來3至5年收入增長有望維持在高個位數百分比。

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記者：伍鍵文