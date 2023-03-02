▲ 【字節跳動】美國眾議院外交事務委員會通過授權總統禁用TikTok法案

美國眾議院外交事務委員會周三（1日）以24票對16 票，通過一項授權美國總統拜登禁止TikTok的法案。然而，法案有待由眾議院及參議院通過，然後交予拜登簽署，才會正式成為法律。

議案發起人、共和黨的眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）稱，TikTok 是一種國家安全威脅，是時候採取行動，又稱中國在任何安裝TikTok 設備留有獲取用戶個人信息的後門，形容是一個進入手機的「間諜氣球」。

有外電指，民主黨反對該法案，稱倉促行事，需要通過與專家的辯論和磋商進行盡職調查。上述法案沒有具體說明TikTok禁令將如何運作，但賦予拜登禁止與 TikTok 進行任何交易的權力，意味可以阻止美國任何人在手機上瀏覽或下載該應用程序。

該法案還要求拜登禁止任何可能將敏感個人數據轉移到「受中國影響企業」的實體。

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編輯：李哲毅