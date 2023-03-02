【MWC 2023】最佳智能手機大獎揭盅　手機界新晉Nothing Phone有份入圍角逐

科技界盛事世界行動通訊大會MWC 2023，上周一（2月27日）在西班牙巴塞隆拿揭幕，至今（2日）結束。MWC 2023主辦單位歷年來都會公布全球移動通訊大獎（Global Mobile Awards），評選多項如移動科技、流動網絡基礎設施、最佳智能手機得的得獎名單。

MWC主辦單位全球移動通信系統協會GSMA於官網公布的得獎名單可見，今年度有份入圍角逐「最佳智能手機」5款手機，還包括來自英國倫敦的新晉品牌手機Nothing Phone（1），反映該機款獲評審團隊認可，為具傑出效能及創新等的「市場5強」之一，能與多個手機市場龍頭品牌一起競這項殊榮。

其他4款入圍的手機包括蘋果的iPhone 14 Pro 、三星摺機Galaxy Z Fold 4、Galaxy S22 Ultra以及Google Pixel 7 Pro。最終評選結果為iPhone 14 Pro贏得「最佳智能手機」大獎。

由獨立分析師及記者等 去年評審

該獎項在2022年1月至2022年12月期間進行評估，評審團隊分別有獨立分析師、記者與具影響力的網紅（Influencer）等。雖然該網站未有明言獲冠的iPhone 14 Pro尤其在哪些方面具有傑出效能及創新，不過今次最受各大陣營手機迷關注的就包括，iPhone 14 Pro系列終於一改以往為人垢病的「M字額」瀏海設計，加入獨特的「動態島（Dynamic Island）」技術，利用動畫及觸控操作來遮蓋Face ID鏡頭。此後甚至引起Android陣營手機品牌的開發者仿效風潮。

至於普通短片拍攝方面，iPhone 14 Pro也加入了Action Mode動作模式，去年本網記者實測該模式拍攝效果，也認為極之穩定，猶如安裝了外置穩定器。馬上去片：

新晉Nothing Phone（1）玩透視 機背閃燈條由900盞LED燈組成

此外，值得一提的是今次入圍的Nothing Phone（1），就是大玩「透視」兼且機背有LED閃燈條，創意十足，推出後亦引起市場一陣熱議。該機款設有黑、白兩色，在透明機背殼下的LED燈條，是由900盞LED燈組成，當有來電、訊息、提示通知或充電時，更可以有多組燈光效果選擇。

責任編輯：張寶燕

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