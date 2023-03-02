日本岐阜縣特產草莓登陸香港 DONQ「岐阜草莓祭」3月開幕  推出期間限定草莓甜品

日本岐阜縣特產草莓於3月登陸香港！日本著名麵包店DONQ於3月2日至3月22日舉行「岐阜草莓祭」。是次草莓祭採用岐阜縣直送的時令草莓——「美濃娘」（Minomusume）和「華かがり」（Hanakagari），分別製作出兩款期間限定產品—— 「紅豆大福丹麥酥 」（HKD 35）和 「吉士忌廉撻」（HKD 23）。這兩款草莓亦於3月9日至3月15日在一田超市（沙田、大埔、觀塘分店）有售。

【DONQ期間限定產品介紹】



美濃娘 ✕ 紅豆大福丹麥酥

▲ 紅豆大福丹麥酥（HKD 35）

「美濃娘」（Minomusume）草莓是岐阜縣著名的原創品種，果實大粒，果肉細 緻而爽脆，香味濃郁。配搭十勝紅豆蓉、煙韌大福皮和香脆丹麥酥，享受極致豐富的味道和口感。



華かがり ✕ 吉士忌廉撻

▲ 吉士忌廉撻（HKD 23）

「華かがり」（Hanakagari）草莓是岐阜縣於2016年研發的新品種，果實大粒而呈美麗的圓錐形，果肉纖密結實，香味濃郁。配搭香甜的吉士忌廉撻，完美調和草莓的酸甜味。

DONQ「岐阜草莓祭」詳情

地點： 銅鑼灣、將軍澳、北角分店

日期：2023年3月2日至3月22日

一田超市售賣詳情

地點：沙田、大埔、觀塘分店

日期：2023年3月9日至3月15日

關於DONQ

DONQ來自日本神戶，至今已有逾百年歷史，並於1985年在香港銅鑼灣崇光百貨（SOGO）開設第一間海外分店。DONQ自開店以來深受港人歡迎, SOGO本店的營業額更為世界第一, 每天約有二千人光臨。DONQ售賣的麵包多達130款, 忠於日本食譜製作, 其中以口味簡單的岩鹽包和造型特別的提子包最受歡迎。

DONQ資訊可參閱以下官方網址：

● 官方網址： http://www.donq.com.hk/

● Facebook： https://www.facebook.com/donqhk/

關於「美濃娘」及「華かがり」

「美濃娘」（Minomusume）和「華かがり」（Hanakagari）均為岐阜縣的原生品種草莓。兩者的共同特徵為果實大粒而呈圓錐形，表面充滿光澤。鮮紅的表皮包裹着雪白的果肉，吃下去口感結實，香味濃郁，酸甜度適中。另外，「美濃娘」果肉細緻而爽脆 ，收成及當造期為11月中旬至5月下旬，出貨旺季為12月至3月；「華かがり」果肉亦纖密而多汁，收成期為11月下旬至5月下旬，最當造時期為3月。

【美濃娘】（Minomusume）

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【華かがり】（Hanakagari）

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(特約)