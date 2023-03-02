  • 21°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 12:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本岐阜縣特產草莓登陸香港 DONQ「岐阜草莓祭」3月開幕  推出期間限定草莓甜品

都會情報 11:30 2023/03/02

分享：

分享：

日本岐阜縣特產草莓於3月登陸香港！日本著名麵包店DONQ於3月2日至3月22日舉行「岐阜草莓祭」。是次草莓祭採用岐阜縣直送的時令草莓——「美濃娘」（Minomusume）和「華かがり」（Hanakagari），分別製作出兩款期間限定產品—— 「紅豆大福丹麥酥 」（HKD 35）和 「吉士忌廉撻」（HKD 23）。這兩款草莓亦於3月9日至3月15日在一田超市（沙田、大埔、觀塘分店）有售。

【DONQ期間限定產品介紹】

美濃娘 ✕ 紅豆大福丹麥酥

紅豆大福丹麥酥（HKD 35）

「美濃娘」（Minomusume）草莓是岐阜縣著名的原創品種，果實大粒，果肉細 緻而爽脆，香味濃郁。配搭十勝紅豆蓉、煙韌大福皮和香脆丹麥酥，享受極致豐富的味道和口感。

華かがり ✕ 吉士忌廉撻 

吉士忌廉撻（HKD 23）

「華かがり」（Hanakagari）草莓是岐阜縣於2016年研發的新品種，果實大粒而呈美麗的圓錐形，果肉纖密結實，香味濃郁。配搭香甜的吉士忌廉撻，完美調和草莓的酸甜味。

DONQ「岐阜草莓祭」詳情
地點： 銅鑼灣、將軍澳、北角分店
日期：2023年3月2日至3月22日

一田超市售賣詳情
地點：沙田、大埔、觀塘分店
日期：2023年3月9日至3月15日

關於DONQ
DONQ來自日本神戶，至今已有逾百年歷史，並於1985年在香港銅鑼灣崇光百貨（SOGO）開設第一間海外分店。DONQ自開店以來深受港人歡迎, SOGO本店的營業額更為世界第一, 每天約有二千人光臨。DONQ售賣的麵包多達130款, 忠於日本食譜製作, 其中以口味簡單的岩鹽包和造型特別的提子包最受歡迎。

DONQ資訊可參閱以下官方網址：
● 官方網址： http://www.donq.com.hk/
● Facebook： https://www.facebook.com/donqhk/

關於「美濃娘」及「華かがり」 
「美濃娘」（Minomusume）和「華かがり」（Hanakagari）均為岐阜縣的原生品種草莓。兩者的共同特徵為果實大粒而呈圓錐形，表面充滿光澤。鮮紅的表皮包裹着雪白的果肉，吃下去口感結實，香味濃郁，酸甜度適中。另外，「美濃娘」果肉細緻而爽脆 ，收成及當造期為11月中旬至5月下旬，出貨旺季為12月至3月；「華かがり」果肉亦纖密而多汁，收成期為11月下旬至5月下旬，最當造時期為3月。

【美濃娘】（Minomusume） 

    點擊圖片放大

【華かがり】（Hanakagari）

    點擊圖片放大

(特約)

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

建行(亞洲)為香港居民推出見證開立內地銀行賬戶服務 毋須過境即開戶 粵港澳大灣區消費出行更便利

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款