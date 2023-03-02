▲ 【電動車】理想汽車CEO李想：電動車減價可能不能帶來盈利 但可打擊對手

中國電動車競爭激烈，行業內相繼減價搶客。 理想汽車 （02015） 董事長李想在3月2日上午舉行的媒體溝通會上對記者表示，行業部分企業的電動車降價之舉可能不能帶來盈利，但可以打擊對手。

理想股價跌幅有所收窄，現跌1%，報99.15元。

他又指 ，理想汽車的目標是2027年要佔據20萬元以上乘用車市場35%的份額；2030年要成為全球領先的人工智能企業，對標Tesla（美：TSLA）與蘋果（美：AAPL）。對於降低整車成本，他表示，換電模式的前景非常可期，尤其如果未來電動車電池可以不賣給消費者，電動車成本可以比燃油車低。

此外，李想提到，理想汽車的標籤就是「家庭」，又強調有取捨之後組織方向才能清晰，資源才能投向同一個地方，「出問題的企業，內部管理亂得一塌糊塗，因為每個人各懷鬼胎」。

此前，理想汽車公布的業績超預期，去年第四季非美國公認會計準則淨利潤按年增加41%至9.68億元人民幣。不過，去年非公認會計準則淨利潤按年大跌97.3%至2080萬元。

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