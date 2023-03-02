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【吉利175】極氪ZEEKR下周一推極氪認證官方二手車線上商城　官方二手車有專屬二維碼身份標識

股市 11:31 2023/03/02

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【吉利175】極氪ZEEKR下周一推極氪認證官方二手車線上商城　官方二手車有專屬二維碼身份標識

吉利 （00175） 宣布，極氪ZEEKR宣佈，下周一（3月6日）下午3時舉行極氪認證官方二手車線上商城發布會，口號是「對保值焦慮說NO」。極氪官方二手車將推出智能純電汽車全方位定制化檢測標準，超過360項檢測項目，結合55項認證標準，確保所有上架車輛均無結構性損傷、無火燒、無水泡等事故。

每一台車都會經過修復，線上商城內的每一輛經過認證的官方二手車都擁有專屬的二維碼身份標識，通過掃碼，用戶可以獲取這輛車的專業檢測報告和整備記錄，追根溯源。與此同時，2023年期間下定並提車的極氪二手車車主，享有整車延保、無憂充電、15天退換車等服務。

相關文章：【電動車】寧德時代據報向戰略車企客戶推出「鋰礦返利」計劃　理想、蔚來、極氪等有份

相關文章：【吉利175】極氪配發A系列優先股籌59億港元、吉利曾跌3%　寧德時代Mobileye創辦人等認購

編輯：陳韻妍

港股 吉利汽車（00175） 汽車
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