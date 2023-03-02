【新股IPO改革】特專科技公司上市估值門檻傳降至60億　料月內落實

▲ 【新股IPO改革】特專科技上市估值門檻傳降至60億 料月內落實

《財政預算案》預告港交所 （00388） 將在本季落實特專科公司上市制度，讓未達現行上市要求的「硬科技」公司在港上市，惟港交所目前尚未公布上市規則18C章的最終細節。有本報傳媒報道指，港交所考慮降低諮詢文件提出的特專科技公司估值門檻，已商業化和未商業化的公司最低估值，分別由80億元降至60億元，和由150億元降至100億元。

報道引述消息指，港交所仍需就最新建議與證監會商討，個別細節或會再作修改。

港交所去年10月諮詢市場，擬容許新一代訊息技術、先進硬件、先進材料、新能源及節能環保、新食品和農業技術在內的五大特專科技行業企業，可循新設的上市規則18C章申請上市。

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