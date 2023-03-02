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英央行長暗示利率或見頂 通脹壓力持續將再加息

環球社會熱點 11:15 2023/03/02

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英國央行英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，至2021年12月以來已經連續10次加息，利率或已見頂。貝利在講話中指出，英倫銀行將在批准任何新措施前，評估收緊政策對經濟帶來的影響。

北愛貿易調整協議 北愛民主統一黨立場懸而未決 【下一頁】

貝利承認，英倫銀行需對重複1970年代的錯誤風險保持警惕。他坦言若通脹壓力持續，當局將進一步加息。雖然貝利上月曾投票贊成加息0.25厘，但他周三（1日）明確表示當局正採取觀望態度。

貝利表示，現時不會暗示英倫銀行已決定不再加息，或指當局將無可避免地進一步採取行動。他承認再度加息或是適當選擇，但現時未有任何決定。英國當局即將公布更多數據，或影響經濟整體情況和通脹前景，亦會為英倫銀行制定政策提供資訊。

英國下調能源價格上限至3萬元 減幅逾23% 【下一頁】

外界一直預料英國今年稍後時間或會再度加息，但分析師指，貝利發言推翻相關論點。經濟研究咨詢公司Pantheon Macro首席經濟學家圖姆斯（Samuel Tombs）表示，貝利言論顯示委員會更重視已實施的實質性緊縮政策，希望在可行情況盡快結束加息周期。

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責任編輯：李俊儀

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