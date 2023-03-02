▲ 【Blackstone】黑石繼續限制投資者贖回房地產基金力度 2月贖回申請約39億美元

私募基金黑石Blackstone（美：BX）在給投資者的信中表示，由於要應對一連串的贖回要求，2月份僅完成14億美元的贖回要求，約佔該月39億美元贖回申請的35%。

黑石指，房地產收入信貸基金（BREIT）於2月收到的贖回申請，較1月份少26%。黑石自去年11月以來，當BREIT贖回額超越資產淨值5%，已行使權利限制高淨值投資者的贖回額度。

BREIT現時管理資產約710億美元，去年回報約8.4%，跑贏道瓊斯US Select REIT總回報指數，後者下跌26%。

有分析師認為，即使2月份黑石的贖回申請與該行早前估計相若，但數據與市場對以零售投資者為導向的產品增長普遍放緩的看法一致。

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編輯：陳韻妍