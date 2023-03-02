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【業績｜光伏股】新特能源大插8%　去年多賺1.7倍、不派末期股息

股市 11:12 2023/03/02

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【業績｜光伏股】新特能源去年多賺1.7倍　不派末期股息

新特能源 （01799） 去年營業收入375.4億元人民幣，按年增加66.7%。淨利潤為134億元人民幣，按年增加1.7倍，不派末期股息。

然而，公司股價卻大插9%，報16.2元，截至上午10時56分，成交額更大增至2.1億元。

公司實現多晶硅產量12.59萬噸，按年增長約 61%；實現多晶硅銷量10.67萬噸，按年增長約42.9%。多晶硅板塊收入256.6億元，按年增長121.7%。風能、光伏電站建設板塊收入76.9億元人民幣，按年減少0.95%。風能、光伏電站運營板塊收入20.4億元人民幣 ，按年升8.8%。期內，公司綜合毛利率為56.14%，較上年同期增加14.88個百分點，其增加主要是由於報告期內公司多晶硅產品銷量增加及銷售價格大幅上漲所致。

新特能源表示，期內加快多晶硅產能提升，已完成新疆甘泉堡基地多晶硅生產線技術改造及內蒙古10萬噸多晶硅項目建設及調試，並快速實現達質達產，使本集團多晶硅產能提升至每年20萬噸；全力推動新疆昌吉准東20萬噸多晶硅項目一期10萬噸建設，計劃於2023年上半年投產。

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編輯：姚卓然

新能源 港股 風能 新特能源（01799）
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