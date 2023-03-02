▲ 【分拆滙豐】Ken Sir召集百名滙豐小股東AGM提請分拆 滙豐有權不理？與平保有無關？

去年有股東高調要求HSBC滙豐 （00005） 分拆亞太業務，但滙豐管理層一直以維持國際銀行網絡至關重要為由而拒絕。維權投資者「Ken Sir」呂宇健最新表示，已集齊100名滙豐小股東同意，向滙豐董事會提出在股東周年大會（AGM）表決兩項普通決議案，要求滙豐制定分拆策略和維持穩定派息。

呂宇健向本報稱，近日透過律師行發信予滙豐董事會，根據該法案要求滙豐向股東發出有關以下擬議決議案通知，該等決議作為普通決議提出，目前已進入股東身份核實程序。滙豐AGM將於5月5日在英國伯明翰舉行。

呂宇健提出的議案包括：

（1）動議滙豐制定、實施和每季度報告旨在通過包括但不限於分拆、戰略重組、結構重整其亞洲業務等方式，以提高滙豐的價值之計劃和策略。 （2）動議滙豐制定並實施長期和穩定的股息政策，並在滙豐有足夠可分配利潤的前提下，向股東派發2019冠狀病毒疫情前同等水平的股息，即（按季度支付）不低於每年每股0.51美元的股息。

議案無約束力？ 呂宇健：滙豐要求提高通過門檻增至75%

呂宇健表示，滙豐最新要求將議案以特別議案形式提呈，即投票門檻由普通決議案的50%贊成提升至75%。他稱，這顯示滙豐十分擔心議案會獲得通過，而滙控亦可能無理地把我們的普通議案釐定為「無約束力」，為此感到遺憾。

他續指，表決權是公司法的基石，今次行動是為了在於給予股東集體投票的機會，而不是滙豐可以閉門做決定，要聽股東意見，也希望最終滙豐可以按表決結果作出相應執行。

滙豐發言人回應本報查詢時表示，正如任何由股東提出的決議案一樣，該決議案正式獲接納之前，相關股東必須證明其所提出的要求有效，而滙豐會在適當時候作出回應。

呂宇健旗下創天傳承 去年獲平保旗下資金入股

呂宇健是次是以「分拆滙控關注組」召集人身份提出動議，未有提及向來被視為提出分拆滙豐的主要推手—平保 （02318） 。

值得注意，呂宇健現為GEM股創天傳承 （08195） 的單一最大股東，公司去年11月公告獲平保旗下平安資本的離岸合作夥伴ACCP Global入股，但未有披露股數。呂宇健曾回應稱，在推動滙豐分拆上沒與平保有直接對口，而是「作為股東必然會支持的行為」。

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記者：胡學能、麥德銘