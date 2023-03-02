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【智能手機】IDC下調今年手機出貨量預測　預計2024年始見明顯復甦

股市 11:01 2023/03/02

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【智能手機】IDC下調今年手機出貨量預測　預計2024年始見明顯復甦

市場研究機構IDC發表報告，將2023年全球智能手機出貨量預測由增長2.8%，下調至跌1.1%，即全年出貨約11.9億部，當中Android手機約9.68億部，按年跌1.2%；蘋果（Apple，美：AAPL）iPhone約2.25億部，按年跌0.5%，預計2024年手機需求才見復甦。

IDC稱，市場繼續受到需求疲軟及持續宏觀經濟挑戰影響，預計2024年才出現反彈，出貨量料按年增5.9%，隨後數年維持低個位數增長，估計2023至2027年期間年度復合年增長率（CAGR）達到2.6%。

料發達市場更新周期被壓抑 

IDC移動和消費設備追踪研究總監Nabila Popal稱，隨著成本增加及消費者需求持續受到挑戰，手機今年相當謹慎，雖然中國最近重開，但仍然存在很多不確定性及市場缺乏信心等，故對前景謹慎。

但Popal稱，全球手機市場明年恢復增長，發達市場存在顯著被壓抑的更新周期，而且新興市場智能手機滲透率也有增長空間。

可折疊手機今年逆市增長

IDC預計，5G手機佔比會繼續增長，由2023年佔全球智能手機出貨量的62%，到 2027年上升到 83%，同時估計可折疊手機今年按年增長逾5成至近2200萬部，原因是生產成本降低和更多代工廠推出相關規格。

相關文章：

【智能手機】IDC：2022年第4季全球智能手機出貨量挫18.3%　創史上最大單季跌幅

【智能手機】IDC：全球第三季智能手機出貨量跌9.7%、主要受累新興市場　料明年複蘇緩慢

記者：李哲毅

美股 Android 5G 智能手機 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL）
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