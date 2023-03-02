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【俄烏戰爭一周年】成G20外長峰會焦點 歐盟明言譴責俄國

環球政治 10:42 2023/03/02

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二十國集團（G20）於印度舉行外長級峰會，俄羅斯與烏克蘭戰爭成為會上焦點。俄國揚言，利用會議展示今次戰爭的「罪魁禍首」。歐盟亦表明，必須譴責俄羅斯。

【俄烏戰爭一周年】普京下令FSB 加強情報防堵西方 【下一頁】

G20外長峰會先在周三（3月1日）舉辦歡迎晚宴，主要會議集中在周四（3月2日）。會議前夕，俄羅斯駐新德里大使館周二（2月28日）發聲明，表示峰會將是一難得平台，能夠平衡各方，作出符合全人類利益的決定。

聲明更指，俄方希望藉此確實及公開探討，造成如今全球經濟及政治嚴重問題的原因煽動者。俄國明言美國及其盟友的破壞政策已把全球推向災難邊緣﹑社經發展被推回及嚴重影響貧窮國家的狀況。

德國外交部發言人表示，外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）將不容許俄羅斯成為峰會主角，必要時將明確反對俄方宣傳。

【俄烏戰爭一周年】耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）強調，俄羅斯必須被譴責，俄國亦必須了解戰爭需要完結。歐盟消息人士透露，如G20外長會議聲明未有譴責俄羅斯，歐盟代表團將不支持。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）﹑俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及中國外長秦剛亦會出席G20外長峰會，但布林肯表明無意在峰會期間與中俄外長會晤。

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責任編輯：吳漢培

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