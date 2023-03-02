建行(亞洲)為香港居民推出見證開立內地銀行賬戶服務 毋須過境即開戶 粵港澳大灣區消費出行更便利 

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司（「建行(亞洲)」）為合資格的香港居民提供在港辦理見證開立中國建設銀行（「建設銀行」）內地個人銀行結算賬戶服務。香港居民毋須親身前往內地，即可於本港指定建行(亞洲)分行^ 辦理開立內地個人銀行賬戶（II 類賬戶），使用內地手機銀行和網上銀行查看賬戶動態，及綁定內地電子支付應用程式* ，輕鬆享用建設銀行提供的大灣區及內地日常消費、支付服務。

由即日起，香港市民只需帶同開戶所需文件* *，前往建行(亞洲)指定分行提交申請，即可辦理見證開立建設銀行賬戶手續。客戶既可以使用內地手機號碼，也可以使用香港手機號碼綁定賬戶，全程毋須前往內地分行。客戶將於成功開戶後收到通知，並按提示前往建行(亞洲)指定分行激活賬戶。

建行(亞洲)零售業務總監陳麗明女士表示：「建行(亞洲)推出見證開立內地建設銀行個人賬戶服務，便利了香港居民在大灣區的生活及出行。近年來內地互聯網金融迅速發展，尤其移動支付已經滲透至人們生活的各個層面，但使用境內支付平台消費時，需要綁定內地銀行發行的銀行卡，且大部分香港客戶需要親自到內地辦理。見證開戶服務讓香港居民毋須過境，即可便捷開立內地建設銀行賬戶，更可綁定第三方支付，滿足了港人在大灣區工作、生活及出行需要。」

建設銀行作為中國領先的大型商業銀行，分行遍及國內 37 個省市，提供全面多元的線上線下個人銀行及投資理財等金融服務。建設銀行於香港及上海兩地上市，2021 年末市值約為 1,753.02 億美元，居全球上市銀行第六位；以一級資本計算，在全球銀行中位列第二。建行(亞洲)與其母行建設銀行緊密聯動，為客戶提供全方位及優質的跨境服務。

展望未來，建行(亞洲)將繼續發揮位處香港國際金融中心與內地市場聯繫緊密的獨特優勢，致力為大灣區客戶提供更多的金融產品和服務，為把大灣區建設成為宜居、宜業、宜遊的優質生活圈和充滿活力的世界級城市群貢獻力量。

如欲了解更多「見證開戶服務」詳情，請瀏覽 www.asia.ccb.com/hk/witness-services/。



備註：

^ 建行(亞洲)指定分行首階段包括中環分行、旺角彌敦道分行及荃灣分行。

* 需視乎内地電子支付應用程式是否適用。

**開戶所需文件請參閱 www.asia.ccb.com/hk/witness-services/。



在香港見證開立的 II 類賬戶金額限制：

1. 轉入、存入資金每日累計限額合計為人民幣 1 萬元，每年累計限額合計為人民幣 20 萬元；

2. 消費、繳費、轉賬、取出現金每日累計限額合計人民幣 1 萬元，每年累計限額合計為人民幣 20 萬元；

3. 提款卡在櫃員機提款每日限額為人民幣 1 千元。

關於中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」)是中國建設銀行股份有限公司 在香港地區的全功能綜合性商業銀行服務平台，是建行集團海外業務旗艦。建行 (亞洲)擁有多功能牌照，業務涵蓋零售銀行服務、商業銀行服務、企業銀行服務和金融市場服務等，在人民幣業務、金融科技、跨境服務、綠色金融等領域具備行業領先優勢。透過建行集團在內地及香港的龐大網絡和多元化的服務管道，建行(亞洲)向個人、企業及機構客戶提供全方位、一站式綜合金融解決方案。始終秉承「以市場為導向、以客戶為中心」的經營理念，建行(亞洲)以綜合化經營平台為基礎，以金融科技為核心驅動力，以創新發展為引領，為廣大社會公眾提供高效、安全、嶄新的智慧銀行服務。

更多有關建行(亞洲)之詳情，請瀏覽 www.asia.ccb.com。

(特約)