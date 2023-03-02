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【大行看法】盛寶金融：中國復常故事帶動的股市升勢未完　料聯儲局今年再加息3次

股市 10:19 2023/03/02

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【大行看法】盛寶金融：中國復常故事帶動的股市升勢未完　料聯儲局今年再加息3次

環球金融市場去年經歷震盪，盛寶金融香港首席執行官Richard Douglas接受本報專訪時認為，今年仍是具挑戰性的一年，因息口走勢並不明朗，但投資者仍可在不同市場找到機會，相信中國復常故事帶動的股市升勢未完。

「預期聯儲局仍會加息3次，每次加息0.25厘，部分加息預期已反映在市場上，相信當局今年內減息的可能性不大，但會密切關注美國經濟數據表現。」

環球股市今年初急升後，上月出現調整。Douglas表示，現時投資市場仍相當波動，基於通脹回落速度及幅度不如市場預期，市場擔心聯儲局加息周期持續的時間或較原先估計更長，導致年初的升勢無以為繼，但中國重新開關令人振奮，香港又撤銷口罩令，經濟活動回復正常化下，對股市有支持。

他指，中國未來陸續公布的經濟數據，將會為投資者帶來新機會，但無論投資環境如何演變，盛寶金融的投資平台提供多元化的投資產品，如股票、ETF、期貨、互惠基金等，讓客戶可進行不同配置，例如在波動市況下可買入防守性較高的產品，「若股市有挑戰，可提高債券的配置」。

【專訪全文可看此】

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【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

記者：陳韻妍

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