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【石Sir午市閒談】今日推介中船防務、361度 　並分析受壓股新特能源

股市 12:30 2023/03/02

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恒生指數中午收報20536點，跌83點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中船防務 （00317） 、361度 （01361） ，並分析受壓股新特能源 （01799） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介中船防務、361度 　並分析受壓股新特能源

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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石鏡泉 新特能源（01799） 361度（01361） 中船防務（00317） 股票 體育用品股 能源及天然資源種類 新能源 恒生指數 指數期貨
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