  • 19°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 10:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中資投行】華興資本創始人包凡據報遭內地反腐機構扣留　涉前高管叢林案件

股市 10:14 2023/03/02

分享：

分享：

【中資投行】華興資本創始人包凡據報遭內地反腐機構扣留　涉前高管叢林案件

《華爾街日報》引述知情人士報導，華興資本 （01911） 董事會主席包凡自從2月以來就被中國反腐機構採取了「留置」措施扣留，並與他的一名前高管的腐敗調查有關。

知情人士稱，包凡今年2月被反貪調查人員拘留，涉及華興資本前總裁、華興資本香港證券子公司董事長叢林的案件。知情人士，叢林之所以成為政府調查的目標，與他加入華興資本前的交易有關，叢林去年9月被拘留，並離開該公司。

報導指，調查人員詢問包凡有關叢林加入華興前涉嫌利益交換情況，涉及他協助華興獲得的一筆貸款，但包凡沒有提供所有信息。

報導又指，留置期最長可達六個月，且律師無法介入。目前尚不清楚包凡是否會被司法機構逮捕和起訴，而當局在對包凡實施留置前的幾個月曾數次與其談話。


【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

相關文章：

【中資投行】華興資本確認董事長包凡正配合調查　未透露涉案詳情

【中資投行】華興資本創始人包凡失蹤、曾被稱為科網併購之王　華興股價一度「腰斬」

【基金投資】紅杉資本據報減少對中國科企的投資　應對美國國家安全憂慮

編輯：姚卓然

 

華興資本控股（01911） 港股 中國 罪案
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【大行看法】盛寶金融：中國復常故事帶動的股市升勢未完　料聯儲局今年再加息3次

下一篇文章

【ET開市直擊】港股急彈可追貨？TSLA投資者日亮點及部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘
【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘
【美股收市】美10年債息曾越4厘 納指跌0.7% 道指喘穩
【美股收市】美10年債息曾越4厘 納指跌0.7% 道指喘穩
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌171點　蔚來績差美股低港13%　阿里失90關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌171點　蔚來績差美股低港13%　阿里失90關（不斷更新）
【TSLA】《環球時報》痛批馬斯克：你這是在砸中國的鍋嗎？
【TSLA】《環球時報》痛批馬斯克：你這是在砸中國的鍋嗎？
【港元滙價】港元隔夜拆息挾息　挾高6成　兩日資行突報4厘
【港元滙價】港元隔夜拆息挾息　挾高6成　兩日資行突報4厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款