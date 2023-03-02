▲ 【中資投行】華興資本創始人包凡據報遭內地反腐機構扣留 涉前高管叢林案件

《華爾街日報》引述知情人士報導，華興資本 （01911） 董事會主席包凡自從2月以來就被中國反腐機構採取了「留置」措施扣留，並與他的一名前高管的腐敗調查有關。

知情人士稱，包凡今年2月被反貪調查人員拘留，涉及華興資本前總裁、華興資本香港證券子公司董事長叢林的案件。知情人士，叢林之所以成為政府調查的目標，與他加入華興資本前的交易有關，叢林去年9月被拘留，並離開該公司。

報導指，調查人員詢問包凡有關叢林加入華興前涉嫌利益交換情況，涉及他協助華興獲得的一筆貸款，但包凡沒有提供所有信息。

報導又指，留置期最長可達六個月，且律師無法介入。目前尚不清楚包凡是否會被司法機構逮捕和起訴，而當局在對包凡實施留置前的幾個月曾數次與其談話。



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編輯：姚卓然