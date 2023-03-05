  • 19°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 10:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【職場趨勢】裁員危機迫近　無損網安人員需求

10:00 2023/03/05

分享：

分享：

受訪者普遍認為，未來經濟將變得更差，更多人將會失業，所以網絡犯罪也會增加。為做好準備應對網絡安全威脅，網絡安全部門也成為最受企業重視的團隊。（法新社）

今年會否出現經濟衰退仍有待觀察，但隨著愈來愈多國家宣布通脹率攀升，不少企業都開始「關水喉」省成本，甚至計畫裁員來應對經濟放緩。近日有報告指出，雖然裁員危機迫在眉睫，但並非所有崗位都屬高危，當中以網絡安全人員將最不受影響。

網絡安全認證會員制非牟利組織(ISC)²發表《網絡安全勞動力如何面對經濟衰退研究》報告，訪問了1,000名來自英國、美國、新加坡、日本及德國的高級行政人員，以了解企業面對經濟衰退時，將作出的人力資源管理安排，例如甚麼崗位將最受裁員潮影響，以及根據甚麼準則來決定裁員對象等。

【人才難求】3成港僱主願提高預期薪酬　吸引新員工來投

雖然有多達8成半受訪者表示，今年裁員或是無可避免，但只有1成企業表示，預計會裁減網絡安全部門的人手；相比之下，人力資源（30%）、財務（24%）、營運（24%）、市場營銷（22%）及銷售（22%）等部門更有可能被縮減人手，反映網絡安全職位將最不受影響。

8成受訪者認為，萬一出現經濟衰退，這將帶來更多網絡威脅；另有87%受訪者指出，如果縮減網絡安全團隊，將會增加企業的安全風險，令他們更易遭受網絡攻擊。

網安人才缺口   達340萬個

該報告提到，網絡安全勞動力人才正面臨340萬個缺口，在全球都缺乏網絡安全專才的背景下，企業要建立一個可靠的團隊絕非易事，這亦令網絡安全人員成為企業不可或缺的關鍵資產。

被問到當經濟好轉並計畫重新僱用新員工時，網絡安全人員也成為企業重新投資的首選。51%受訪者表示，網絡安全專業人員將被優先聘用或重新聘用，而資訊科技則是第二名的優先職位（49%），至於研發（R&D）亦有41%，排名第三；至於排名最後的崗位，則是人力資源部門，只有29%表示會優先或重新聘用。

【全球搶人才】調查：亞太地區最渴人才　遙距工作模式助環球企業招聘

雖然近期有Twitter、Meta、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和Google等大型科企率先進行大裁員，但有多達74%受訪者表示，願意招聘在其他地方被解僱的網絡安全人才，從而強化自家企業的團隊。

績效表現   成裁員首要因素

有關裁員對象的選擇標準，只有30%受訪者提到薪金（Salary）是考慮因素，而最多人提及的因素則是績效表現（Performance；50%），其次是專業知識/技能組合（Expertise/Skill Set；49%），然後是多餘技能（Skill Redundancy；43%），以及多元化/團隊組合（Diversity/Team Composition；37%）。

但該報告也強調，潛在的裁員危機並非網絡安全人員可能面臨的唯一挑戰。在經濟下行的情況，有36%受訪者表示或會聘請更多初級員工。另外，分別有40%及30%受訪者指出，可能會要求網絡安全專才工作更長時間，以及進行薪酬凍結；同時也有41%受訪者表示，會增加自動化流程來處理網絡安全工作。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】展覽集團磨拳擦掌　盼疫後生意增2成


【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

相關文章

【香港中小企】2022年12月中小企業務收益動向指數微升　地產業及飲食業升幅最顯著
2023/01/11
【香港中小企】2022年12月中小企業務收益動向指數微升　地產業及飲食業升幅最顯著
【裁員浪潮】Tesco及PayPal捲入裁員潮　兩企各削近2000名員工
2023/02/01
【裁員浪潮】Tesco及PayPal捲入裁員潮　兩企各削近2000名員工
【就業機會】受天氣影響　美國1月就業數字未如理想
2023/02/03
【就業機會】受天氣影響　美國1月就業數字未如理想
【英國加薪】英國公司將大幅加薪　仍難追通脹
2023/02/13
【英國加薪】英國公司將大幅加薪　仍難追通脹

你可能感興趣

【香港中小企】2022年12月中小企業務收益動向指數微升　地產業及飲食業升幅最顯著
16:38 2023/01/11
【香港中小企】2022年12月中小企業務收益動向指數微升　地產業及飲食業升幅最顯著
【裁員浪潮】Tesco及PayPal捲入裁員潮　兩企各削近2000名員工
17:42 2023/02/01
【裁員浪潮】Tesco及PayPal捲入裁員潮　兩企各削近2000名員工
【就業機會】受天氣影響　美國1月就業數字未如理想
18:22 2023/02/03
【就業機會】受天氣影響　美國1月就業數字未如理想
就業 通脹 職位招聘 失業 經濟衰退 裁員 網絡保安 數碼轉型

下一篇文章

【失業變創業】前港龍機師將駕駛艙搬「落地」　自製飛行模擬器延續飛行夢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【換跑道追夢】女時裝設計師蛻變衝上雲霄　勉勵女性加入機師行列
【換跑道追夢】女時裝設計師蛻變衝上雲霄　勉勵女性加入機師行列
【轉數快】轉數快累計逾1176萬個登記 再創新高
【轉數快】轉數快累計逾1176萬個登記 再創新高
【港元定存】3個月港元定存爆6厘破頂息 高息王實際賺息邊間港銀最多？
【港元定存】3個月港元定存爆6厘破頂息 高息王實際賺息邊間港銀最多？
【港元定存】1年港元定存最高4.2厘　跌市穩袋12萬元利息
【港元定存】1年港元定存最高4.2厘　跌市穩袋12萬元利息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款