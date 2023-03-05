【職場趨勢】裁員危機迫近　無損網安人員需求

▲ 受訪者普遍認為，未來經濟將變得更差，更多人將會失業，所以網絡犯罪也會增加。為做好準備應對網絡安全威脅，網絡安全部門也成為最受企業重視的團隊。（法新社）

今年會否出現經濟衰退仍有待觀察，但隨著愈來愈多國家宣布通脹率攀升，不少企業都開始「關水喉」省成本，甚至計畫裁員來應對經濟放緩。近日有報告指出，雖然裁員危機迫在眉睫，但並非所有崗位都屬高危，當中以網絡安全人員將最不受影響。

網絡安全認證會員制非牟利組織(ISC)²發表《網絡安全勞動力如何面對經濟衰退研究》報告，訪問了1,000名來自英國、美國、新加坡、日本及德國的高級行政人員，以了解企業面對經濟衰退時，將作出的人力資源管理安排，例如甚麼崗位將最受裁員潮影響，以及根據甚麼準則來決定裁員對象等。

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雖然有多達8成半受訪者表示，今年裁員或是無可避免，但只有1成企業表示，預計會裁減網絡安全部門的人手；相比之下，人力資源（30%）、財務（24%）、營運（24%）、市場營銷（22%）及銷售（22%）等部門更有可能被縮減人手，反映網絡安全職位將最不受影響。

8成受訪者認為，萬一出現經濟衰退，這將帶來更多網絡威脅；另有87%受訪者指出，如果縮減網絡安全團隊，將會增加企業的安全風險，令他們更易遭受網絡攻擊。

網安人才缺口 達340萬個

該報告提到，網絡安全勞動力人才正面臨340萬個缺口，在全球都缺乏網絡安全專才的背景下，企業要建立一個可靠的團隊絕非易事，這亦令網絡安全人員成為企業不可或缺的關鍵資產。

被問到當經濟好轉並計畫重新僱用新員工時，網絡安全人員也成為企業重新投資的首選。51%受訪者表示，網絡安全專業人員將被優先聘用或重新聘用，而資訊科技則是第二名的優先職位（49%），至於研發（R&D）亦有41%，排名第三；至於排名最後的崗位，則是人力資源部門，只有29%表示會優先或重新聘用。

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雖然近期有Twitter、Meta、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和Google等大型科企率先進行大裁員，但有多達74%受訪者表示，願意招聘在其他地方被解僱的網絡安全人才，從而強化自家企業的團隊。

績效表現 成裁員首要因素

有關裁員對象的選擇標準，只有30%受訪者提到薪金（Salary）是考慮因素，而最多人提及的因素則是績效表現（Performance；50%），其次是專業知識/技能組合（Expertise/Skill Set；49%），然後是多餘技能（Skill Redundancy；43%），以及多元化/團隊組合（Diversity/Team Composition；37%）。

但該報告也強調，潛在的裁員危機並非網絡安全人員可能面臨的唯一挑戰。在經濟下行的情況，有36%受訪者表示或會聘請更多初級員工。另外，分別有40%及30%受訪者指出，可能會要求網絡安全專才工作更長時間，以及進行薪酬凍結；同時也有41%受訪者表示，會增加自動化流程來處理網絡安全工作。

記者：陳卓賢

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