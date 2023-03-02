IL-6過度增生或致iMCD 抗體治療可有效控制病情

淋巴在體內具抵禦細菌感染功能，惟一旦發生淋巴細胞增生，可促成嚴重的慢性疾病特發性多發性卡斯爾曼氏症（下簡稱，iMCD）。有血液及血液腫瘤科專科醫生指出，iMCD為罕見病之一，估計由細胞因子IL-6過度增生所致。不過，由於此病所引起的症狀與其他疾病容易混淆，故誤診率較高，五年死亡率亦較其他常見惡性腫瘤高。香港罕見疾病聯盟指出，本港對「罕見疾病」沒有明確的定義，導致引入創新藥物也受到掣肘。但隨著醫學界對iMCD的發病機制了解加深，有研究顯示IL-6抗體可治療iMCD。罕盟呼籲，當局為iMCD患者提供針對性治療。

▲ 左起：血液及血液腫瘤科專科廖崇瑜醫生，香港罕見疾病聯盟會長曾建平。

血液及血液腫瘤科專科廖崇瑜醫生指出，人類身體佈滿淋巴管及淋巴腺，讓淋巴細胞循環至身體各個器官和組織，以發揮抵抗細菌感染的功能。iMCD是一種罕見的淋巴組織增生性疾病，估計主要由細胞因子IL-6過度增生所致。「細胞因子可以由多種細胞分泌，尤其是先天性免疫反應和適應性免疫反應。一旦細胞因子過度增生，而且迅速滲入血液中，便會發生細胞因子風暴，繼而可能產生嚴重話危及生命的影響。對於iMCD患者而言，細胞因子IL-6可能是造成風暴的原因。」廖醫生指出。

廖醫生指出。近年有研究顯示，IL-6抗體治療可有效持續治療，發揮藥效達約6年。患者何小姐早前一直發燒，經過長時間及多個檢查，才得以確診iMCD。她早前接受IL-6抗體治療，每三星期一次，截至現時，再沒有出現發燒症狀，可重拾生活節奏及質素。由於何小姐為公務人員，因此服用相關藥物能夠獲得資助。香港罕見疾病聯盟會長曾建平建議，當局為iMCD患者提供針對性治療，倡議健康公平的理念。

(特約)