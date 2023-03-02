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【行業點睇】造車新勢力2月交付量放榜 理想領先零跑包尾

股樓投資 10:46 2023/03/02

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國內造車新勢力，包括理想汽車（02015）、小鵬汽車（09868）、蔚來（09866）、吉利汽車（00175）旗下的極氪、零跑汽車（09863）、問界與哪吒汽車等日前相繼公布了2月的交付量，雖然整體的格局並無大變化，惟銷情明顯較1月有所好轉。其中，理想汽車以1.66萬輛的交付量，再次拿下月度冠軍，而零跑汽車則包尾，交付3,198輛。

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

據內地報道，國內車市已較1月明顯回暖。理想汽車2月共計交付新車1.66萬輛，按年增長97.5%。緊接其後，蔚來汽車2月交付新車1.22萬輛，按年增長98.3%；哪吒汽車交付新車1萬輛，按年增長41.5%；小鵬汽車交付量為6,010輛，按年錄得輕微下滑。而第四、五、六位分別是極氪、問界和零跑。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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當中問界的情況最出乎意料。據報道，由賽力斯和華為聯合推出的AITO問界出現銷量進一步下滑，2月賽力斯公告銷量為3,505輛，較上月交付的4,475輛還要低，按月減少21.7%，脫離了行業趨勢。有分析認為，造車新勢力2月交付量的增加與車企的降價相關，最近問界、小鵬、蔚來、極氪均推出促銷或降價活動，但也有業內人士表示，這些車企一般不是現車交付，故降價促銷所帶來的訂單幾乎不會反映在2月的數據中。

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責任編輯：林衛

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