  • 19°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 10:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國策點睇】券商對兩會前瞻 政策看點逐個睇

股樓投資 10:05 2023/03/02

分享：

分享：

2023年全國兩會將於3月4、5日召開，由於這次涉及政府換屆，關係到未來五至十年的施政，故份外惹人關注。國聯證券發表報告指，除了《黨和國家結構改革方案》的落地值得關注，考慮到短期經濟的邊際修復較快，各地刺激內需的政策力度並未明顯增強，預計兩會提出的穩內需政策大概率難超市場預期，更強力度政策的推出或還需密切關注4月底的政治局會議。

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

這次兩會還有三大看點。第一，中國GDP增速目標預計在5-5.5%，該行參考今年各地兩會的GDP目標較保守，最低的目標只有4%，加權平均值亦僅為5.6%，料2023年GDP增速目標或在5至5.5%。第二，國聯證券預計，政府將重申積極的財政政策和穩健的貨幣政策的政策基調，其中財政政策將擔綱穩增長的作用。

綜合而言，預計今年財政赤字規模或進一步擴張，赤字率目標可能達到3%，2023年新增專項債目標可能也較去年3.65萬億元人民幣的規模略有提升，達到4萬億元人民幣左右。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

第三，今年兩會將完成對新一屆國家機構和全國政協領導班子的選舉與任命。閉幕式後的總理記者會與人民大會堂的「部長通道」採訪將是觀察新一屆領導班子執政理念與後續工作重點的重要窗口。此外，《黨和國家機構改革方案》已有實質性進展，兩會中相應的工作安排值得密切關注。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
人大政協兩會 GDP 經濟 中國

上一篇文章

【行業點睇】造車新勢力2月交付量放榜 理想領先零跑包尾

下一篇文章

【騰訊700】 騰訊雲獲評為亞太區視頻雲市場第一之雲廠商 33.4%媒體及娛樂企業選用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
【股神忠告】巴菲特給兒女的忠告 3個適合香港人的真實忠告
【股神忠告】巴菲特給兒女的忠告 3個適合香港人的真實忠告
印度南部的蘋果供應商周一發生大火 知情人士指兩個月內難以全面恢復運營 恐供應鏈中斷
印度南部的蘋果供應商周一發生大火 知情人士指兩個月內難以全面恢復運營 恐供應鏈中斷
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款