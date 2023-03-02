【國策點睇】券商對兩會前瞻 政策看點逐個睇

2023年全國兩會將於3月4、5日召開，由於這次涉及政府換屆，關係到未來五至十年的施政，故份外惹人關注。國聯證券發表報告指，除了《黨和國家結構改革方案》的落地值得關注，考慮到短期經濟的邊際修復較快，各地刺激內需的政策力度並未明顯增強，預計兩會提出的穩內需政策大概率難超市場預期，更強力度政策的推出或還需密切關注4月底的政治局會議。

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這次兩會還有三大看點。第一，中國GDP增速目標預計在5-5.5%，該行參考今年各地兩會的GDP目標較保守，最低的目標只有4%，加權平均值亦僅為5.6%，料2023年GDP增速目標或在5至5.5%。第二，國聯證券預計，政府將重申積極的財政政策和穩健的貨幣政策的政策基調，其中財政政策將擔綱穩增長的作用。

綜合而言，預計今年財政赤字規模或進一步擴張，赤字率目標可能達到3%，2023年新增專項債目標可能也較去年3.65萬億元人民幣的規模略有提升，達到4萬億元人民幣左右。

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第三，今年兩會將完成對新一屆國家機構和全國政協領導班子的選舉與任命。閉幕式後的總理記者會與人民大會堂的「部長通道」採訪將是觀察新一屆領導班子執政理念與後續工作重點的重要窗口。此外，《黨和國家機構改革方案》已有實質性進展，兩會中相應的工作安排值得密切關注。

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責任編輯：林衛