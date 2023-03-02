▲ 【生科股】再鼎醫藥去年虧損收窄至4.4億美元 CEO：集團今年將實現商業化盈利

再鼎醫藥 （09688） 去年虧損淨額為4.4億美元，較2021年虧損淨額為7億美元有所收窄。去年總收入為2.15億美元，按年增長49.0%，而去第四季度的總收入6,260萬美元，按年增長41.7%。

年內，集團旗下「則樂」銷售收入1.452億美元，按年增長55.2%；愛普盾銷售收入4,730萬美元，按年增長21.6%；擎樂銷售收入1,500萬美元，按年增長28.7%；紐再樂銷售收入520萬美元，2021年接近零收入。

今年將實現商業化盈利

再鼎醫藥創始人、董事長兼首席執行官杜瑩預計，集團今年將實現商業化盈利，並計劃在2025年年底之前上市另外至少8款產品，實現企業整體盈利。我們將繼續 投資於研發工作，致力於推進包括內部研發在內的產品管線，加速讓藥物惠及需要的患者。

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編輯：姚卓然