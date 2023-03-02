【港股市況】阿里巴巴跌逾4%　創科績後升3%　恒指午後跌逾百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股昨日大升逾800點後，大市今早略為回吐。恒指低開229點，其後跌幅逐步收窄，恒生指數半日跌83點，報20536點，成交619億元。ATM向下，其中阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，蔚來 （09866） 跌逾11%曾破底。至於傳統重磅藍籌逆市向好，中移動 （00941） 、港交所 （00388） 分別升約2%，友邦 （01299） 升近1%，滙豐 （00005） 升0.3%。

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大行報告︰

【大行報告│旅遊股】大摩：中國赴日旅遊人數將迎反彈 出境遊復甦料成攜程股價關鍵

財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：22】港股尾市跌約165點，報20454點，科指跌1.3%，報4129點。

【15：03】中車 （01766） 逆市升5%，破頂高見3.92元。

【14：55】【異動股】Tesla 稱未來改用「無稀土」永磁摩打 中國稀土板塊向下、金力永磁跌8%

【14：45】蔚來 （09866） 最新跌逾13%。小鵬汽車 （09866） 跌逾4%，理想汽車 （02015） 跌逾1%。

【14：18】濠賭股向下，其中金沙 （01928） 挫半成，低見27.05元，銀娛 （00027） 跌0.6%。另外，永利 （01128） 跌逾6%，美高梅 （02282） 跌逾4%，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾2%。

【14：09】阿里巴巴 （09988） 午後跌幅略為擴大，低見87.45元，最新跌4.5%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%。創科 （00669） 升幅擴大至逾3%。三大中資電訊股分別升0.5%至逾2%。

【13：23】大市跌幅擴大至約170點，報20449點，科指跌1.5%，報4120點。

【13：13】創科 （00669） 今早曾轉跌，最新逆市回升逾2%。

【13：07】信義玻璃 （00868） 逆市升逾4%，高見15.78元。

【13：04】皇冠環球集團 （00727） 逆市升逾77%，高見0.088元，成交1023萬元。

【13：00】鐵塔 （00788） 績後升逾2%，高見0.91元。

【13：00】香港寬頻 （01310） 午後復牌，股價升逾4%，高見5.93元。

【13：00】恒指午後初段跌約107點，報20512點。科指跌1.2%，報4134點。

【12：50】【業績｜酒店】海港企業逾半世紀首度全年基礎虧損、不派息 自問：「黎明前最黑暗時刻？」

【12：46】【HKBN】香港寬頻確認接獲HGC大股東初步非約束性函件、內容涉可能收購 香港寬頻下午復牌（第三版）

【12：33】【業績｜公用股】中國鐵塔去年多賺19.9% 增派末期息至3.232分人幣、周息率4.1厘

【12：25】【吉利175】吉利汽車引資沙特阿美 參股與雷諾合資公司

【12：11】【共同富裕】中紀委警告銀行家糾正「享樂主義奢靡之風」 中資券商再傳降薪？

【12：00】恒指半日跌83點，報20536點，成交619億元。ATM向下，其中阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，蔚來 （09866） 跌逾11%曾破底。至於傳統重磅藍籌逆市向好，中移動 （00941） 、港交所 （00388） 分別升約2%，友邦 （01299） 升近1%，滙豐 （00005） 升0.3%。

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【11：32】滙豐 （00005） 轉升0.3%，中移動 （00941） 升逾2%破頂，友邦 （01299） 升1%，港交所 （00388） 升近2%。大市跌幅收窄至約106點，報20513點，科指跌1.1%，報4141點。

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【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.2%，深證跌0.3%，創業板指跌0.8%。

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【11：04】滙豐 （00005） 偏軟跌0.3%，低見57.95元。

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【10：57】阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，京東 （09618） 跌3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，小米 （01810） 跌0.2%。

【10：54】新特能源 （01799） 去年純利升1.7倍至近134億人民幣，惟新特能源股價績後跌近9%，低見16.1元。

【10：43】大市跌幅再擴至200點，報20410點，跌209點，科指跌1.8%，報4109點。

【10：41】創科 （00669） 最新倒跌0.2%，低見79.7元，今早曾逆市升5%高見84.3元。

【10：28】中移動 （00941） 升2%，聯通 （00762） 升近2%，中電信 （00728） 升逾2%破頂。工信部部長金壯龍1日在國新辦新聞發布會上表示，將研究制定未來產業發展行動計劃，全面推進6G技術研發。

【10：27】中移動 （00941） 升幅擴大至逾1%，破頂高見61.6元。

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【10：12】中生製藥 （01177） 逆市靠穩，升0.2%。中生製藥旗下抗感染藥物「磷酸特地唑胺片」、「注射用磷酸特地唑胺」以及乳腺癌治療藥物「哌柏西利膠囊」3款新藥獲內地藥品監督管理局頒發藥品註冊。

【生科股】中生製藥三新藥獲藥監批上市 為抗耐藥性及乳腺癌抑制劑

【10：09】中資電訊股續向上，中移動 （00941） 逆市升0.6%，破頂高見61元，聯通 （00762） 升0.7%，中電信 （00728） 升逾1%。

【10：05】港交所 （00388） 升幅擴大至2.5%，高見339.2元。

【10：02】大市跌幅略收窄至約150點，報20470點，科指跌1.2%，報4136點。

【09：54】港交所 （00388） 逆市升近2%，高見337元。

【09：52】友邦 （01299） 逆市向好，升近1%，滙豐 （00005） 跌0.4%。

【09：49】蔚來 （09866） 跌逾12%，破底低見69.1元，小鵬汽車 （09868） 跌逾3%，理想汽車 （02015） 跌逾1%。

【09：46】嗶哩嗶哩 （09626） 績前向下，股價跌7%，低見152.8元。

【09：45】創科 （00669） 績後造好，逆市升逾4%，高見84.15元。

【09：41】大市跌幅擴大至近300點，報20332點，跌287點，科指跌2%，報4102點。

【09：37】知行集團 （01539） 逆市升逾43%，高見0.225元。

【09：37】阿里巴巴 （09988） 開市後跌4%，騰訊 （00700） 跌0.7%，美團 （03690） 跌近1%。

【09：27】微博 （09898） 績後跌逾8%，微博上季收入按年跌27%至4.48億美元；經調整淨利潤1.79億美元，按年跌8.7%；經調整每股盈利0.75美元。

【業績｜中概股】微博第四季經調整淨利潤跌9%

【09：26】【業績︱669】創科實業逆市升近2% 去年少賺2% 末期息削10%至90仙

【09：25】百威亞太 （01876） 績後跌逾2%，百勝中國 （09987） 績後跌逾1%。

【09：24】康希諾生物 （06185） 逆市升1%，旗下吸入用重組新型冠狀病毒疫苗克威莎霧優，近日接獲印尼藥品和食品管理局簽發緊急使用授權。

【生科股】康希諾旗下吸入式新冠疫苗於印尼獲緊急授權

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.2%，美團 （03690） 跌逾1%，蔚來 （09866） 挫近12%，恒指低開229點，開報20390點，科指跌2%，報4102點。

【業績│電動車】蔚來上季經調整虧損擴大至51億人幣 毛利率僅3.9%

【09：13】期指開報20439點，跌151點或0.7%。

【08：47】鐵塔 （00788） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、置富產業信託 （00778） 等將於今日公布業績。

【08：46】恒指黑期跌71點，報20498點，道指期貨升189點，報32882點。

【08：43】【生科股】再鼎醫藥去年虧損收窄至4.4億美元 CEO：集團今年將實現商業化盈利

【08：28】【業績｜餐飲股】百勝中國去年淨利潤4.4億美元 按年跌55%

【08：08】【配股潮】萬科企業折讓6.1%配股淨籌39億元 償還境外債務性融資

【07：55】【業績｜啤酒股】百威亞太全年少賺近4% 派末期息3.78美分

【07：45】【Morning精點】《環球時報》痛批馬斯克｜蔡天鳳隱藏帖文遇害後「重見天日」

【07：45】港股ADR收報20437點，跌182點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報60.21元，較港收市價低0.04元或近0.1%，騰訊 （00700） ADR折合報365.39元，較港收市價低3.41元或0.9%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.26元，較港收市價低3.64元或4%。

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【07：30】市場押注美國終端利率繼續上移，目前交易員押注儲局將在9月議息會議上， 加息至利率頂峰5.5厘。孳息曲線倒掛幅度擴闊，市場對經濟衰退的擔憂加劇。美股個別發展，道指升5點，報32661點；標指跌18點，報3951點；納指跌76點或0.66%，報11379點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌171點 蔚來績差美股低港13% 阿里失90關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工、東方海外國際、呷哺呷哺

責任編輯︰梁浩碩