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【港股市況】阿里巴巴跌逾3%　蔚來挫近12%　恒指低開229點（不斷更新）

股市 09:28 2023/03/02

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港股市況不斷更新

港股昨日大升逾800點後，大市今早回吐低開逾200點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.2%，美團 （03690） 跌逾1%，蔚來 （09866） 挫近12%，恒指低開229點，開報20390點，科指跌2%，報4102點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：27】微博 （09898） 績後跌逾8%，微博上季收入按年跌27%至4.48億美元；經調整淨利潤1.79億美元，按年跌8.7%；經調整每股盈利0.75美元。

【業績｜中概股】微博第四季經調整淨利潤跌9%

【09：26】【業績︱669】創科實業逆市升近2%　去年少賺2%　末期息削10%至90仙

【09：25】百威亞太 （01876） 績後跌逾2%，百勝中國 （09987） 績後跌逾1%。

【09：24】康希諾生物 （06185） 逆市升1%，旗下吸入用重組新型冠狀病毒疫苗克威莎霧優，近日接獲印尼藥品和食品管理局簽發緊急使用授權。

【生科股】康希諾旗下吸入式新冠疫苗於印尼獲緊急授權

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.2%，美團 （03690） 跌逾1%，蔚來 （09866） 挫近12%，恒指低開229點，開報20390點，科指跌2%，報4102點。

【業績│電動車】蔚來上季經調整虧損擴大至51億人幣　毛利率僅3.9%

【09：13】期指開報20439點，跌151點或0.7%。

【08：47】鐵塔 （00788） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、置富產業信託 （00778） 等將於今日公布業績。

【08：46】恒指黑期跌71點，報20498點，道指期貨升189點，報32882點。

【08：43】【生科股】再鼎醫藥去年虧損收窄至4.4億美元　CEO：集團今年將實現商業化盈利

【08：28】【業績｜餐飲股】百勝中國去年淨利潤4.4億美元　按年跌55%

【08：08】【配股潮】萬科企業折讓6.1%配股淨籌39億元　償還境外債務性融資

【07：55】【業績｜啤酒股】百威亞太全年少賺近4%　派末期息3.78美分

【07：45】【Morning精點】《環球時報》痛批馬斯克｜蔡天鳳隱藏帖文遇害後「重見天日」

【07：45】港股ADR收報20437點，跌182點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報60.21元，較港收市價低0.04元或近0.1%，騰訊 （00700） ADR折合報365.39元，較港收市價低3.41元或0.9%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.26元，較港收市價低3.64元或4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
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    +4

【07：30】市場押注美國終端利率繼續上移，目前交易員押注儲局將在9月議息會議上， 加息至利率頂峰5.5厘。孳息曲線倒掛幅度擴闊，市場對經濟衰退的擔憂加劇。美股個別發展，道指升5點，報32661點；標指跌18點，報3951點；納指跌76點或0.66%，報11379點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌171點　蔚來績差美股低港13%　阿里失90關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工、東方海外國際、呷哺呷哺

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責任編輯︰梁浩碩

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