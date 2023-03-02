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【業績｜餐飲股】百勝中國去年淨利潤4.4億美元　按年跌55%

股市 08:28 2023/03/02

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【業績】百勝中國去年淨利潤4.4億美元　按年跌55%

百勝中國 （09987） 公布年度業績。百勝中國全年淨利潤4.4億美元，按年跌55.4%，經調整淨利潤為近4.5億美元，跌15%，每股盈利1.05元。集團此前公布派末期息0.13美元，將於3月6日除淨。

期內，百勝中國收入95.7億美元，按年減少2.9%，其中肯德基收入72.2億美元，升3.1%，必勝客收入19.6億美元，跌7.1%。系統銷售額跌5%，其中肯德基和必勝客分別下降4%和3%。同店銷售額較下跌7%，肯德基和必勝客分別跌7%和6%。餐廳利潤率為14.1%，相對去年同期的13.7%有所下跌。

截至2022年12月31日，門店總數達到12,947家，淨新增1159家門店。

【業績｜啤酒股】百威亞太全年少賺近4%　派末期息3.78美分

【業績︱669】創科實業去年少賺2%　末期息削10%至90仙

責任編輯︰梁浩碩

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