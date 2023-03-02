▲ 【業績｜啤酒股】百威亞太全年少賺近4% 派末期息3.78美分

百威亞太 （01876） 公布全年業績。百威亞太股權持有人應佔溢利9.1億美元，按年跌3.9%，股權持有人應佔正常化溢利8.6億美元，跌12.3%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利19.3億美元，跌5.2%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利利率下降239個基點至29.8%，正常化每股盈利6.5美分，派末期息3.78美分。

期內，收入按年增長2.4%至64.8億美元，每百升收入升1.7%，銷量增長0.7%至88.5億公升啤酒。

單計第四季，中國由於疫情限制措施趨於嚴格，經營條件受到重大影響，尤其是業務範圍最集中的渠道，但其影響部分被韓國及印度的強勁表現所抵銷。集團收入總額下降4.8%，銷量及每百升收入則分別減少2.2%及2.6%。第四季度正常化除息稅折舊攤銷前盈利及正常化除息稅折舊攤銷前盈利率，分別下降34.7%及834個基點。

內地去年銷量減3% 市場份額下跌44個基點

就2022財政年度總體而言，內地銷量減少3%，疫情對餐飲渠道的影響較劇，導致市場份額下跌44個基點。由於渠道不利組合影響，特別是2022年第四季度，收入減少4.2%，而每百升收入減少1.2%。正常化除息稅折舊攤銷前盈利下降11.7%，主要是營收下降及營運去槓桿部分被靈活的成本管理及商業投資優化所抵銷。

百威指，行業於2022年受到COVID限制措施影響，第四季為本年度最具挑戰性的季度。內地業務因渠道長期關閉而受到干擾，尤其是在業務最集中的地區，且12月取消控制措施後，人潮及客流下降。其高端銷售渠道受到嚴重影響，尤其是夜場及中餐館，導致高端及超高端品類於第四季度的收入出現雙位數下降。盡管中國春節提前，但銷量下降7%。收入及每百升收入分別下降15.0%及8.6%，而正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌44.1%。

在中國具體而言，估計到2月底其業務範圍中的餐館及夜場渠道幾乎全部重新開放。鑑於目前復甦態勢，集團對第一季度過渡季度後的2023年業務恢復情況保持樂觀。

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責任編輯︰梁浩碩

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