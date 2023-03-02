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【TSLA投資者日】馬斯克Master Plan：10萬億美元發展可持續能源、未提Tesla新車款　盤前插5%（不斷更新）

股市 17:15 2023/03/02

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【特斯拉投資者日】馬斯克：將在墨西哥興建超級工廠　另10萬億美元發展可持續能源

Tesla特斯拉（美：TSLA）在德克薩斯總部舉行投資者日，CEO馬斯克（Elon Musk）闡述長遠願景「Master Plan 3」，雄心勃勃計劃汽車未來均轉向電動汽車，並計劃投入10萬億美元，創造可持續能源的未來。另外，Tesla重申期待已久的Cybertruck會於2023年問世，同時預告未來造車成本可以是原有型號的一半，但未有即場公布Tesla全新車款。

Tesla投資者日無驚喜，周五盤前股價插逾5%，報192.39美元。

Tesla 投資者日重點

  • 無發布新車
  • 墨西哥將建超級工廠，出產下一代汽車，但無提供細節
  • Tesla最終只會大約有10款左右電動車
  • 中國增長強勁
  • 「Master Plan 3」目標是加速全球過渡可持續能源

墨西哥超級工廠將產下一代汽車

馬斯克於問答環節表示，Tesla將在墨西哥興建超級工廠（Gigafactory），生產下一代汽車。他亦提到，Tesla的車款最後只會大約有10款左右。不過，當被問及公司所稱正在計劃中的未來兩種車型時，馬斯克拒絕置評。

對於公司在中國市佔率，Tesla全球副總裁朱曉彤表示，公司在中國市佔率增長強勁，早前下調價格帶來需求，又努力降低成本、提升效率，不擔心在中國的市佔率表現。

重點發展可持續能源

Tesla目標到2030年，每年可生產2000萬輛電動車，預計總投資額為1500至1750億美元。馬斯克指：「地球『能夠』以及『會』轉向可持續能源經濟，而且在你有生之年能夠達成。」Tesla高管表示，以目前現金水平，該投資額是可行。 

馬斯克親自介紹「Master Plan3」，稱實現可持續的能源經濟需要達到以下目標：

  • 10萬億美元的資本開支，包括開採及提煉原材料
  • 發展電池儲能至240太兆瓦（TWH）；
  • 可再生電力30 TWH；
  • 能源要求為能源為燃料經濟的一半
  • 儲能和可持續能源生產佔地面積低於0.2%
  • 無法克服的資源挑戰為零

馬斯克指，「隨著我們提高電池的能量密度，你會看到所有交通工具都完全電動化，但除了火箭。」

馬斯克計劃電網能源可完全再生

活動開始，馬斯克與傳動系統及能源工程高級副總Drew Baglino一同上台，討論未來公司在可再生能源及可再生電網中的角色，司機可轉向全電動汽車，甚至有朝一日成為全自動駕駛汽車。

馬斯克計劃電網能源可完全再生，能源可轉到電動車及家用與商用的發熱器。馬斯克認為，工業高溫作業必須電氣化，運輸貨物和飛機也必須電氣化。

「這一天屬於任何投資於地球的人」

馬斯克指，這一天不只是給Tesla投資者，而是屬於任何投資於地球的人，他的願景是可以實現的，他基於物理及計算，傳達希望和樂觀的訊息。

馬斯克說，「有一條通往可持續能源的明確道路，不需要破壞自然棲息地或緊縮貨幣政策，只要結合儲能、電動汽車和電氣化等其他方面」。

另外，Tesla計劃推出1TWH每年能源儲存廠房，計劃至今的總投資額約為280億美元。Tesla擬推出電力供應計劃予零售客戶，包括提供每月計劃，一般電力方案為每月142美元。同時，又於今年7月，美國德州將有家庭無上限過夜充電服務，每月需30美元，從而減輕給電網帶來壓力，尤其是在早晚高峰時段。

不展示新車

Tesla設計負責人Franz von Holzhausen及車輛工程副總裁Lars Moravy接着展示新製造工序，以改善Tesla的生產效率。但von Holzhausen指，Tesla仍未能透露下一代汽車。

Tesla動力總成系統副總裁Colin Campbell指，Tesla下一個動力總成工廠將較德克薩斯州奧斯汀的工廠小50%，但產能相同，他還表示，該公司正在研發一種與任何電池類型兼容的新型驅動裝置，以及一種不含任何稀土金屬的電機。

Tesla表示，以Tesla Model 3為例，成本由2018年至2022年，成本下降了30%，並來自銷量增長、生產能力、生產效率、電力系統等等。而下一代電動車之成本將會更低。

另外，Tesla推出新的充電泊位，以便向其他品牌的電動汽車開放自家超級充電網絡。Tesla的全球充電主管Rebecca Tinucci介紹，本周特斯拉開放了十家超級充電站Supercharger，它們可以為Tesla以外的汽車品牌服務，Tesla第四代充電器將首先在歐洲部署。

Tesla全球副總裁朱曉彤表示，公司產量達到了400萬輛的里程碑，公司的目標是每45秒造一輛車。不過，他指四個工廠是不夠的，Tesla需要建新的工廠。

（不斷更新）

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