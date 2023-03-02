【特斯拉投資者日】馬斯克宏願要動用地球0.2%面積　10萬億美元投向未來（不斷更新）

▲ 【TSLA】特斯拉投資者日

Tesla特斯拉（美：TSLA）在德克薩斯總部舉行投資者日，CEO馬斯克（Elon Musk）闡述長遠願景「Master Plan 3」，雄心勃勃計劃汽車未來均轉向電動汽車，並計劃投入10萬億美元，創造可持續能源的未來。另外，特斯拉並重申期待已久的 Cybertruck 會於 2023 年問世。

重點發展可持續能源

特斯拉目標到 2030 年，每年可生產 2000 萬輛電動車。馬斯克指，地球能夠以及會轉向可持續能源經濟，而且在你有生之年能夠達成。

「Master Plan 3」包括10萬億美元的資本開支，包括開採及提煉原材料，以發展儲能及汽車電池。馬斯克需要地球面積的0.2%，以作240,000 吉瓦時的巨大儲能，及可持續能源生產。

馬斯克指，「隨著我們提高電池的能量密度，你會看到所有交通工具都完全電動化，但除了火箭。」

活動開始，馬斯克與傳動系統及能源工程高級副總Drew Baglino一同上台，討論未來公司在可再生能源及可再生電網中的角色，司機可轉向全電動汽車，甚至有朝一日成為全自動駕駛汽車。

馬斯克計劃電網能源可完全再生，源能可轉到電動車及家用與商用的發熱器。馬斯克認為，工業高溫作業必須電氣化，運輸貨物和飛機也必須電氣化。

馬斯克指，這一天不只是給特斯拉投資者，而是屬於任何投資於地球的人，他的願景是可以實現的，他基於物理及計算，傳達希望和樂觀的訊息。

馬斯克說，「有一條通往可持續能源的明確道路，不需要破壞自然棲息地或緊縮貨幣政策，只要結合儲能、電動汽車和電氣化等其他方面」。

不展示新車

特斯拉設計負責人Franz von Holzhausen及車輛工程副總裁Lars Moravy接着展示新製造工序，以改善特斯拉的生產效率。但von Holzhausen指，特斯拉仍未能透露下一代汽車。

特斯拉動力總成系統副總裁Colin Campbell指，特斯拉下一個動力總成工廠將較德克薩斯州奧斯汀的工廠小50%，但產能相同，他還表示，該公司正在研發一種與任何電池類型兼容的新型驅動裝置，以及一種不含任何稀土金屬的電機。

（不斷更新）