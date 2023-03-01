▲ 【業績｜濠賭股】新濠博亞娛樂第四季淨虧損擴大58%至2.52億美元

新濠國際 （00200） 旗下新濠博亞娛樂（美：MLCO）去年第四季度總營運收益為3.37億美元，按年跌約30%，主要由於澳門及內地因應疫情所實施的嚴格出入境限制導致貴賓廳及中場賭桌博彩分部表現放緩所致；應佔淨虧損約2.52億美元，按年擴大57.5%；每股美國預託股份淨虧損0.57美元。集團美股開市後升6%，報13.53美元。

集團第四季營運虧損錄2億美元，按年擴大91.9%；經調整物業EBITDA為負680萬美元，去年同期則錄經調整物業EBITDA為9,400萬美元。以業務劃分，娛樂場收益按年跌31.5%至2.67億美元；客房收入按年跌38.9%至2727.5萬美元；餐飲按年跌9.2%至2328萬美元；娛樂、零售及其他業務按年微跌2.9%至1906.5萬美元。

總結全年業績，新濠博亞娛樂總營運收益按年跌32%至13.5億美元；經營虧損按年擴大29%至7.43億美元；每股美國預託股份淨虧損1.7美元。

相關文章：

【業績｜濠賭股】銀河娛樂高開逾2% 全年轉蝕34.3億元 收入按年跌41.7% 不派末期息

【業績｜濠賭股】永利澳門升5% 第4季蝕近2.4億美元 經營收益跌近42%

記者：宋佩恩