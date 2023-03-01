【儲局官員】卡什卡利：對3月加息幅度持開放態度　聯儲局利率點陣圖預測更重要

聯儲局本月22日會舉行今年第二次議息會議，市場近期對是次會議取態變得愈來愈鷹，甚至認為會再次大幅加息。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利表示，仍然未決定屆時支持加息0.25厘，抑或0.5厘，坦言最重要的，仍是聯儲局對利率的點陣圖預測。

卡什卡利指，目前對於加息0.25厘還是0.5厘持開放態度，「對我而言，比起加息0.25厘抑或0.5厘，更重要的是在點陣圖中發出的信號。」他補充指，所指的是聯儲局對聯邦基金利率路徑的季度預測。

他坦言，目前還沒有看到太多跡象表明聯儲局的加息，放緩了服務業的通脹，令他感到擔憂。他認為工資增長的水平實際上太高，無法與當局2%的通脹目標保持一致。

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

相關文章：

【儲局官員】古爾斯比：決策者不能過度依賴市場反應 需實地考察以補充經濟數據不足

【美股焦點】通用汽車據報擬裁員500人

編輯：葉志偉