【內房危機】萬科折讓6%配股 集資39億元

內房股萬科企業(02202) 繼早前以非公開方式配售A股集資後，再計劃新一輪集資。集團今日與配售代理中信里昂證券及花旗環球協議，擬向不少於六名獨立承配人配發3億股Ｈ股，分別佔擴大Ｈ股及全部已發行股本約13.6％及2.51％，每股作價13.05元，比該股昨日收市價折讓6.12％，淨籌約39.03億元，當中60％用於償還境外債務，剩餘40％資金於補充公司營運資金。至3時15分，萬科報13.26元，跌4.6%。

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摩通發表報告表示，萬科配股不完全令市場驚喜，但預期會有更多內房股配股。該行指出，萬科折讓逾6％配發Ｈ股淨籌39億元為時較早，因時間接近業績公布日期，管理層須確保沒有重大非公開信息。摩通預期，內房板塊中，尤其是次季各公司公布全年業績後，會有更多內房股配股，未受壓的民企內房普遍配股意圖較高，由於其融資渠道不如國企內房強勁。該行又指，配股有助移除萬科主要不利因素，雖然預期萬科全年業績符合預期，盈利按年大致持平，但預期仍獲部份短期資金追入。

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