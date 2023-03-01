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【工銀亞洲】工銀亞洲與聯合出版簽戰略合作　望促進客戶文化消費體驗

股市 22:25 2023/03/01

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【工銀亞洲】工銀亞洲與聯合出版簽戰略合作　望促進客戶文化消費體驗

工銀亞洲與聯合出版簽戰略合作協議，運用雙方網絡及資源於不同範疇作深入合作，共同促進香港知識傳播和文化交流，藉此為聯合出版客戶帶來嶄新閱讀及消費體驗，推動本地文化藝術及創意產業發展，助香港成全球矚目的「國際文化中心」及世界級文化樞紐。工銀亞洲將與聯合出版集團開展更豐富多元的合作項目及客戶體驗活動，為香港文化藝術產業貢獻更大力量，助力文化產業成為香港重要經濟增長動力。

該行候任董事長劉亞干與聯合出版集團董事長傅偉中就業務合作進行了深入交流，並見證工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍與聯合出版集團副董事長李濟平代表雙方簽署戰略合作協議。

聯合出版集團表示，集團植根及服務香港逾百年，期待進一步推進和深化各領域交流與合作，為講好中國故事、講好香港故事，助力香港融入國家發展大局，不斷貢獻新的力量。

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記者：宋佩恩

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