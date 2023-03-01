【騰訊700】 騰訊雲獲評為亞太區視頻雲市場第一之雲廠商 33.4%媒體及娛樂企業選用

根據 Frost & Sullivan 發表的 2022 年亞太區視頻雲市場報告，騰訊（00700）旗下的騰訊雲被評選為市場排名第一的雲廠商。該報告分析了新加坡以及亞太區其他八個市場數據，發現33.4%的媒體及娛樂企業均選用了騰訊雲。透過騰訊雲的音視頻方案，他們可以滿足其對於未來音視頻服務的需求，包括內容創作、處理及傳輸、實時通訊、雲點播和直播等，加快數碼化進程。

該報告針對三大準則評估雲廠商表現，包括衡量供應商的行業覆蓋範圍和經驗的應用能力、基礎設施質素的服務能力，以及資源整合及渠道的生態能力，從而分析視頻雲市場的競爭佈局。騰訊雲在應用及服務能力均獲第一名，在生態能力方面亦位列領導者。





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報告預測，到2026年亞太區視頻雲的市場規模將達69.87億美元，未來四年的複合年增長率更達 27%。此外，各行業對音視頻解決方案的需求亦預計會有所增長，當中電子商貿行業的複合年增長率將較綫上遊戲、媒體及娛樂、企業和醫療服務等其他行業為高。

騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，音視頻服務正迅速崛起，如今已漸漸成為大眾溝通和生活模式的基礎。「憑藉騰訊20多年來服務和連接全球超過10億用戶的經驗，騰訊雲在協助企業實現 『全真互聯』具備戰略性優勢，將技術和創新方式互相結合，使數碼經濟與現實世界無縫地連接起來。」

時至今日，騰訊雲提供了超過400多個技術及具備連接性的解決方案，全球基礎設施覆蓋五大洲超過26個地理區域和70個可用區域，部署了超過2,800個加速節點，推動「全真互聯」的發展。

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另一方面，根據 IDC 的報告，騰訊雲經已連續五年在中國音視頻解決方案市場排名第一。騰訊雲於2022年12月推出了全新國際音視頻品牌的 Tencent Cloud Media Services，幫助企業優化沉浸式用戶體驗，創建出個人化的虛擬世界，進一步鞏固騰訊雲在音視頻領域的領導地位。

楊寶樹指，亞太區將繼續是騰訊雲長遠業務發展的重點市場。亞太區不同企業對跨行業數碼化轉型解決方案有著很高的需求，亞太區視頻雲市場極具潛力，數據預測該市場規模由 2016 年至2026 年的增長達 19 倍，更是騰訊雲擁有最多點播用戶的地區。

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記者：張以正