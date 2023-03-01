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【新股IPO】中國能源數字化企業能鏈集團傳放棄來港上市 轉赴美上市集資約4億美元

股樓投資 19:16 2023/03/01

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消息指，去年計劃來港上市的中國能源數字化企業能鏈集團(NewLink)，目前改變主意，正考慮改為前往美國上市，以獲取更高估值及更好流動性，料最快今年第二季進行首次公開發售(IPO)，集資約4億美元，安排行包括美銀、法巴、招銀國際及摩根士丹利。

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

資料顯示，能鏈集團成立於2016年，2020年7月於D輪融資中引入中金資本及小米集團（01810）等投資者。



【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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溫股知新
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記者：張以正

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