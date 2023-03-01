【新股IPO】中國能源數字化企業能鏈集團傳放棄來港上市 轉赴美上市集資約4億美元

消息指，去年計劃來港上市的中國能源數字化企業能鏈集團(NewLink)，目前改變主意，正考慮改為前往美國上市，以獲取更高估值及更好流動性，料最快今年第二季進行首次公開發售(IPO)，集資約4億美元，安排行包括美銀、法巴、招銀國際及摩根士丹利。



【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

資料顯示，能鏈集團成立於2016年，2020年7月於D輪融資中引入中金資本及小米集團（01810）等投資者。





【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股 受惠內地消費反彈【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】



記者：張以正