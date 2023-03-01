【新股IPO】知行汽車科技擬年內來港上市 集資2億至3億美元

消息指，內地人工智能自動駕駛解決方案供應商知行汽車科技(iMotion Automotive Technology)計劃來港上市，集資約2億至3億美元，目前正與建銀國際、花旗及華泰證券商討來港上市事宜。不過有關上市一事，目前尚處於初步階段，包括集資規模及時間表等細節仍未落實。





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去年知行科技完成了逾1億元人民幣的C+輪融資，由訊飛創投與招商局集團旗下招商啟航聯合領投，蘇州工業園區科創基金、雅楓資本等機構跟投，預計之後將進行Pre-IPO融資，並啟動科創板上市程序。

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記者：張以正