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【新股IPO】知行汽車科技擬年內來港上市 集資2億至3億美元

股樓投資 17:52 2023/03/01

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消息指，內地人工智能自動駕駛解決方案供應商知行汽車科技(iMotion Automotive Technology)計劃來港上市，集資約2億至3億美元，目前正與建銀國際、花旗及華泰證券商討來港上市事宜。不過有關上市一事，目前尚處於初步階段，包括集資規模及時間表等細節仍未落實。


同場加映﹕【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

去年知行科技完成了逾1億元人民幣的C+輪融資，由訊飛創投與招商局集團旗下招商啟航聯合領投，蘇州工業園區科創基金、雅楓資本等機構跟投，預計之後將進行Pre-IPO融資，並啟動科創板上市程序。

【中聯通 762】 聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升 股價抽升逾6%【見下頁

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記者：張以正

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