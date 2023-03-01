【全面復常】兩項珠寶展一連五日於會議舉行 為復常後首輪商貿展覽 吸引逾2,500商家參展

隨著口罩令今天起正式撤銷，社交距離措施全面結束，香港與內地及國際間的商旅往來及復常將更添動力。由香港貿發局主辦的第39屆香港國際珠寶展及第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，是全面復常後的首輪大型商貿展覽，今日起一連五日（3月1日至5日）假灣仔香港會議展覽中心舉行。

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今年兩項珠寶展匯聚了來自36個國家及地區、超過2,500家展商參與；大會同時組織了來自70個國家及地區、100個買家團參觀。兩項珠寶展共設20個地區展館，包括來自中國內地、台灣、日本、韓國、新加坡、斯里蘭卡、泰國、印度、土耳其、以色列、德國、意大利、比利時、巴西、哥倫比亞及美國等地。知名的珠寶業界組織亦重臨展會，例如亞太區創作師協會、國際有色寶石協會、坦桑石協會，以及由香港珠寶玉石廠商會及Italian Exhibition Group合辦的T-GOLD+METS展館等。

珠寶雙展期間舉行多場專題講座、行業論壇及珠寶匯演等精彩活動，展示最新潮流設計的精緻首飾，促進業內人士交流，讓參加者掌握最新的行業資訊和市場趨勢，當中包括明日（3月2日）舉行題為「不忘初心：香港珠寶服務全球」的研討會及「東盟最新珠寶市場趨勢」買家論壇；以及「斑彩菊石–產自加拿大艾伯塔省7,100萬年的天然寶藏」研討會（3月3日）及「珠寶行業走向智能和綠色」研討會（3月4日）等。

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展會籌備委員會主席馬墉宜於典禮上表示：「珠寶雙展是政府全面放寬防疫措施後舉辦的首項國際大型商貿活動，印證香港、中國內地以及世界各地的經貿往來逐步恢復。我期待展覽能為全球的展商帶來更多生意和合作機遇。」

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撰文：鄭日棱